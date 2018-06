Heusenstamm (ots) - Mit der Premium Gold Deutschland GmbH und derPIM Gold und Scheideanstalt GmbH hat sich das Team um JuliusLeineweber innerhalb weniger Jahre einen exzellenten Ruf alserfahrener, deutschlandweit gefragter Goldspezialist erworben. DasMagazin FOCUS hat die PIM GOLD sogar zu einem der "Wachstumschampions2018" gekürt. Vom Standort Heusenstamm nahe Frankfurt am Main ausbeliefert das Team um Leineweber in Kooperation mit Händlern undVertriebspartnern mittlerweile Kunden in ganz Europa mitzertifizierten Golderzeugnissen. Wir haben den hessischenEdelmetallexperten zum Thema Vermögenssicherung und -aufbau mit Goldinterviewt.Herr Leineweber, der Boom beim Gold hat ja längst auchKleinanleger hier in Deutschland erreicht. Warum entscheiden sichihrer Erfahrung nach immer mehr Bürger hierzulande für das rareEdelmetall als Geldanlage?Julius Leineweber: Wir leben heutzutage was das Thema Geld angehtin relativ unsicheren, turbulenten Zeiten, die das Vertrauen vielerSparer in klassische Finanzprodukte erschüttert haben. Längst hatsich herumgesprochen, dass man mit Festzinsanlagen wie dem Sparbuchoder dem Festgeldkonto keinen vernünftigen Vermögensaufbau mehrbetreiben kann - ganz im Gegenteil: Mit diesen Produkten vernichtensie oftmals sogar ihr mühsam über viele Jahre erspartes Vermögen.Gleichzeitig fehlt den Anlegern aber oftmals das Vertrauen involatilere, risikobehaftete Assets wie zum Beispiel Fonds oderAktiendepots, was ja angesichts der heftigen Bewegungen an denFinanzmärkten in den vergangenen Jahren kein Wunder ist. Und vieleder oft hochgelobten alternativen Investmentmöglichkeiten - ich denkeda zum Beispiel an die neuen Kryptowährungen wie die Bitcoin -,eignen sich ebenfalls mehr zur Spekulation als zur seriösenVermögensabsicherung. Der Trend, der sich aus dieser Lage ergibt, istganz eindeutig: Immer mehr Anleger setzen ihr Vertrauen auf Gold undandere Edelmetalle als Mittel der Wertsicherung - denn nichts schütztmehr vor Wertverlust und Inflation als purer Sachwert. Schauen Siesich die Geschichte an: Bei allen Krisen, Kriegen, Börsencrashs undsonstigen Umwälzungen hat sich das Gold stets als sicherer Hafenbewährt - und zwar einerseits als hocheffizientes Instrument inSachen Vermögensschutz und außerdem als langfristig hochlukrativeInvestition. Daran wird sich auf absehbare Zeit mit Sicherheit nichtsändern. Insofern gilt der Grundsatz: Vermögensabsicherung mitphysischem Gold ist einfach die beste Lösung.Und wie schätzen sie die Wertprognose beim Gold für die kommendenJahrzehnte ein? Wie wird sich der Goldpreis langfristig entwickeln?Julius Leineweber: Zunächst einmal lohnt sich bei dieser Frage derBlick auf die historischen Daten. Seit dem Jahr 2000 hat der Preisfür die Feinunze um rund 280 Prozent zugelegt, das Rekordhoch 2012lag sogar noch darüber. Welche andere Geldanlage kann mit dieserdreistelligen Rendite mithalten? Und was die zukünftigeWertentwicklung angeht, sprechen die Fakten ebenfalls eine deutlicheSprache. Betrachten wir die Nachfrageseite: Industrie, Entwickler vonNanotechnologien, Schmuckmanufakturen, Banken und andere Akteuregenerieren international eine Gesamtnachfrage von rund 4.500 TonnenGold pro Jahr, es können aber nur 3.500 Tonnen durch Förderung inMinen und Recycling geliefert werden. Fehlen also 1.000 Tonnen Jahrfür Jahr. Diese anhaltende Knappheit beim Goldangebot sorgt fürerstklassige Renditechancen und bietet außerdem die Gewähr, dass sieihr Gold jederzeit auf dem Markt veräußern und gegen gängigeWährungen eintauschen können. Denn reales Gold ist einfach dermobile, allzeit verfügbare Sachwert schlechthin. Wer heute einen Teilseines Kapitals in physisches Edelmetall investiert, kann also imPrinzip nicht viel falsch machen.Welche ganz konkreten Vorteile bietet der Golderwerb bei ihnen,bei der PIM GOLD in der Nähe von Frankfurt am Main, Herr Leineweber?Julius Leineweber: Hier ist erst einmal der Kostenvorteil zunennen, denn wir hier bei PIM GOLD in Heusenstamm können zum BeispielGoldbarren zu deutlich günstigeren Konditionen anbieten, als wenn siebei ihrer Hausbank kaufen. Das hat mehrere Gründe: Erstens entfallenbeim Goldkauf über die PIM die bei herkömmlichen Finanzinstitutenregelmäßig anfallenden Overheadkosten - ihr Geld geht also wirklichpraktisch komplett in den Golderwerb. Darüber hinaus profitiert derKunde von der Tatsache, dass wir in der gesamten Wertschöpfungskettevertreten sind, also auch zum Beispiel im Einkauf, Einschmelzen undGießen von angekauftem Gold. Diese In-House-Philosophie sorgt fürfaire Preise, die wir ganz direkt an unsere Endkunden weitergeben.Natürlich sind unsere Goldprodukte nach LBMA zertifiziert, deranerkannten London Bullion Market Association. Vertrauen ist fürunsere Kunden beim Goldkauf zu Recht die oberste Prämisse. VieleKunden schätzen bei der PIM GOLD aber auch die flexiblen,individuellen Möglichkeiten, Gold zu erwerben. Der direkte, physischeGoldkauf mit Lagerung zu Hause ist ja nur eine der Optionen. Siekönnen bei uns beispielsweise auch mit regelmäßigen Zahlungen Golderwerben, unser Gold-Abo. Bei der Kaufoption Bonus-Gold-Kauf mitLagerung in einem Zollfreilager profitiert der Kunde von monatlichenBonusgoldauszahlungen in Höhe von 0,5 Prozent, das heißt zusätzlichzu eventuellen Kurssteigerungen. Solche Produkte sind einfachzeitgemäßer und die Reaktion der Kunden zeigt, dass für diese neuen,alternativen Konzepte beim Goldinvestment eine erhebliche Nachfragebesteht.Der FOCUS hat Sie ja zu einem der Top 500 "Wachstumschampions2018" gekürt ...Julius Leineweber: Das ist korrekt. Wir sind mit der PIM Gold undScheideanstalt im FOCUS-Ranking der 500 Unternehmen mit der stärkstendurchschnittlichen Umsatzentwicklung in den Jahren 2013 bis 2016 aufPlatz 44 bundesweit gelandet. Und im FOCUS-Branchenranking im SegmentFinanzdienstleistungen kommen wir sogar auf Platz 2. Offensichtlichkönnen wir die Kunden überzeugen: mit unserem breitenProduktsortiment, den fairen Konditionen beim An- und Verkauf undnatürlich der professionellen Beratung, die beim Goldthemaunerlässlich ist.Wie können sich goldinteressierte Kunden und Investoren über dieProdukte bei PIM GOLD informieren?Julius Leineweber: Wenn sie in Rhein-Main unterwegs sind oder hierleben, dann schauen Sie doch am besten mal in unserem Showroom inHeusenstamm südlich von Frankfurt vorbei. In der Präsentationsauslagefinden sie kostbaren Goldschmuck, aber auch Gold- und Silberbarren,zum Beispiel handliche 100-Gramm-Kleinbarren, klassische1-Kilogramm-Barren, Münzen oder auch originelle Goldgeschenke imScheckkartenformat. Sie können also direkt vor Ort zertifizierteEdelmetallprodukte unseres Hauses erwerben und damit ohne Umwege inwenigen Minuten zum Goldanleger werden. Zweitens können Sie sichnatürlich jederzeit auch auf unserer Website www.pgd.ag über dasThema Goldinvestment informieren. Wir freuen uns selbstverständlichüber alle Besucher, die sich zu den Vorzügen und Möglichkeiten einerAnlage in Gold persönlich und aus erster Hand beraten lassen wollen.Denn wer intelligent anlegen will, der sollte heutzutage wissen, wasdie ganz konkreten Chancen der Edelmetallanlage sind.Herr Julius Leineweber, vielen Dank für das Interview.Über PIM GOLD und Julius LeineweberDie 2008 gegründete PIM Gold und Scheideanstalt GmbH gilt alseiner der führenden Lieferanten für Gold und Edelmetalle inDeutschland und Europa. 