Julius Bär meldet Abgang von Andreas Amschwand aus Verwaltungsrat

Zürich (awp) - Im Verwaltungsrat der Privatebanking-Gruppe Julius Bär kommt es zu einer Änderung. Andreas Amschwand tritt an der Generalversammlung 2019 nicht mehr zur Wiederwahl an, wie Julius Bär am Donnerstag mitteilte. Amschwand, der dem Verwaltungsrat seit 2012 angehört, wolle sich in Zukunft auf ein neues Mandat als Verwaltungsratspräsident der SEBA Crypto AG in Zug konzentrieren.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten