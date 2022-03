Julius Baer Strategy Ome B Eur : Steht eine Entscheidung bevor?

Julius Baer Strategy Ome B Eur legte vergangenen Monat eine schlechte Performance hin. Der Preis vor einem Monat betrug 179,31 Euro. Heute liegt dieser bei 177,55 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -0,98 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -1,76 Euro. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs schnell in Richtung 175er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



