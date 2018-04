Julius Bär-Präsident: CEO Hodler wird Unternehmen über die nächsten Jahre leiten

Zürich (awp) - Die im November kurzfristig erfolgte Ernennung von Bernhard Hodler zum Julius-Bär-CEO soll laut den Bankverantwortlichen nicht als "temporäre Nachfolgelösung" interpretiert werden. "Hodler wurde vom Verwaltungsrat eingesetzt, um die Geschicke des Unternehmens über die nächsten Jahre zu leiten", sagte Verwaltungsratspräsident Daniel Sauter am Mittwoch laut Redetext an der Generalversammlung der Privatbank in Dübendorf.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten