Julius Bär: Nomura erwirbt 40% an Vermögensverwaltungstochter in Japan

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Zürich (awp) - Die Bank Julius Bär und Nomura haben eine strategische Partnerschaft in Japan geschlossen. Die japanische Bank erwirbt 40 Prozent an der Vermögensverwaltungstochter Julius Baer Wealth Management (JBWM), wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag hiess. Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion werden keine gemacht.

JBWM erbringt internationale Wealth Management-Dienstleistungen für High-Net-Worth-Kunden in Japan. Der Schritt eröffne Julius Bär ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten