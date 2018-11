Julius Baer: Ist die Aktie eine gute Wahl?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Julius Baer gab, hat sich Jens Becker in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Am 16.11.2018 um 16:11 Uhr notierte die Aktie von Julius Baer an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex im Segment „Asset Management & Custody Banken“ bei einem Kurs von 43,57 CHF. Die Entwicklung! Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.