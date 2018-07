Julius Baer: Geht es jetzt um die Wurst?

Für die Aktie Julius Baer stehen per 26.07.2018, 18:57 Uhr 54,2 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Julius Baer zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".Unser Analystenteam hat Julius Baer auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Julius Baer-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Julius Baer-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Julius Baer vor. Unterm Strich erhält Julius Baer somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Weiterlesen...