Julius Baer Artemide: Wie gewonnen, so zerronnen?

Wie hat sich der Kurs von Julius Baer Artemide seit dem vergangenen 52 Wochenhoch entwickelt? Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 06. Oktober 2021 erreichte, lag bei 139,75 Euro. 69 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -2,71 Prozent. Die Investoren von Julius Baer Artemide mussten also in den letzten 69 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

Julius Baer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!