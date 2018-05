Julius Bär-Aktien geben nach – Zwischenergebnis bereits eingepreist

Zürich (awp) - Die Julius Bär-Aktien geben am Mittwochvormittag in einem negativen Gesamtmarkt klar nach. Die Privatbanken-Gruppe hat am Morgen Geschäftszahlen zu den ersten vier Monaten 2018 präsentiert, die am oberen Rand der Analysten-Erwartungen ausgefallen sind. Teilweise wird allerdings ein etwas schwächerer Neugeldzufluss als noch im Vorjahr bemängelt, vor allem verweisen Beobachter aber auf den starken Lauf der Aktien in den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten