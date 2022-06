Julius Bär-Aktie: Ein wichtiger Meileinstein!

Julius Bär hat seine Absicht bekannt gegeben, ein Beratungsbüro in Katar einzurichten, um seine regionale Präsenz im Nahen Osten zu erweitern. Das Unternehmen hat Slim Bouker von der Doha Bank eingestellt, um die Expansion zu überwachen und das Beratungsbüro in Katar zu leiten. Eröffnung in Qatar Julius Bär hat seine Pläne bekannt gegeben, den Markt in Katar durch die Eröffnung… Hier weiterlesen