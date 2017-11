Julien Hertli überzeugt mit innovativen Verpackungssystemen

Schüpfheim (ots) - Julien Hertli, CEO der Kistag Dekopack AG, istüberzeugt, dass der lang anhaltende Erfolg im wesentlichen in derInnovationsfreudigkeit und Kundenorientierung seines Unternehmensliegt.Die Kistag Dekopack AG blickt auf eine fast 80 jährigeFirmengeschichte zurück. Das Schweizer Unternehmen, das mit dem Bauvon Holzkisten begann, hat sich bis heute zu einem führenden Partnervon Verpackungssystemen aus Holz entwickelt. Zu dem Leistungsangebotdes Unternehmens zählen Kisten und Verschläge, Klick-Boxen,Bodensysteme mit Dämmung, Spezial-Paletten sowieVerpackungs-Services.Im Laufe der Zeit wurde das klassische Portfolio derVerpackungsprodukte um den Bereich Dekoration, Ladenbau- undLaborkomponenten sowie Küchen und allgemeinen Schreinerarbeitenergänzt. Wie die ursprünglichen und permanent weiter entwickeltenVerpackungsprodukte erfreuen sich auch die Leistungsangebote desInnenausbaus und der Dekoration großer Beliebtheit bei den Kunden, sodass sich das Unternehmen auch in diesem Bereich zu einemerstklassigen Partner für seine Kunden entwickelt hat.Innovation trifft auf TraditionAls CEO des Unternehmens ist Julien Hertli stolz auf die langeHistorie des Unternehmens und sieht darin einen wesentlichen Bausteindes Unternehmenserfolgs. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmenbewiesen, dass es auch für wirtschaftlich angespannte und schwierigeZeiten gerüstet ist. Neben dem wirtschaftlichen Know-How, was invielen Jahren gesammelt wurde, steht die langfristige solide Planung,insbesondere in finanzieller Hinsicht, für den andauerndenUnternehmenserfolg. Die Kistag AG hat es verstanden, nachhaltigeStrategien stärker zu gewichten und eine solide Finanzplanung zupriorisieren.Bei der Kistag AG trifft Tradition auf Innovation! Aus Erfahrungenlernen und Bewährtes fortsetzen und sich gleichzeitig den neuenAnforderungen und Fortschritten stellen, das ist das Credo desUnternehmens. Durch laufende Modernisierungen ist das Unternehmenimmer einen Schritt voraus und entwickelt kundenspezifische,innovative und intelligente Verpackungssysteme aus Holz, die dieAnsprüche der Kunden bestmöglich erfüllen.Kundenorientierung und motivierte MitarbeiterDazu ist die Nähe zum Kunden ebenso wichtig wie motivierte undhochqualifizierte Mitarbeiter. Jeder Kunde wird ausführlich undindividuell beraten, um die für ihn optimale Lösung zu eruieren unddaraufhin kundenspezifische Lösungen anzubieten, in der diepersönlichen Wünsche und Gegebenheiten berücksichtigt werden.Bei Auftragserteilung umfasst das Leistungsspektrum neben derBeratung, die Planung, die Produktion bis zur Montage. Während desgesamten Prozesses steht dem Auftraggeber ein erfahrener undverantwortlicher Ansprechpartner zur Verfügung.Den hohen Ansprüchen an die Mitarbeiter, ihre Aufgabenqualifiziert zu erfüllen, stehen entsprechende Mitarbeiter- undSozialleistungen gegenüber. Die Vermittlung von Fachwissen undRoutine ist ein wesentlicher Aspekt.Die äußerst geringe Fluktuationsrate der Mitarbeiter sowie dieMöglichkeit und Inanspruchnahme der Mitarbeiter über das Rentenalterhinaus weiter für das Unternehmen tätig zu sein, sorgen dafür, dassdas gewonnene Know-How im Unternehmen gehalten und weitergegebenwird. Gleichzeitig wird in Fort- und Weiterbildung investiert.Künstliche Intelligenz und DigitalisierungWie zukunftsorientiert die Kistag agiert, zeigt die neuesteInitiative: Anfang nächsten Jahres startet das Unternehmen einProjekt mit einer Schweizer Hochschule mit dem Ziel, dieEinsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz zu prüfen.Die Digitalisierung ist ebenfalls ein wichtiges Thema in derheutigen Zeit, wobei Julien Hertli in diesem Punkt klar zugunsten desKunden abwägt: "Wir optimieren digital, wo wir können. Am Schlussmuss jedoch der Kunde entscheiden, ob er diese Digitalisierungwill..."Dass das Unternehmen mit seiner gelungenen Mischung zwischenTradition, Innovation und Kundenorientierung weiterhin auf demrichtigen Weg ist belegen die Zahlen: die Kistag wird für dieses Jahrein Rekordergebnis aufweisen und die Auftragsbücher zeigen für dieZukunft sehr positive Entwicklungen.Firmenbeschreibung:Die Geschichte der Schüpfheimer KISTAG, die bis ins Jahr 1939zurückreicht, begann, wie der Name es andeutet, mit dem Bau vonHolzkisten.Durch laufende Modernisierung ist die KISTAG Dekopack AG heute zueinem in der Schweiz führenden Partner im Bereich kundenspezifischer,innovativer und intelligenter Verpackungssysteme aus Holzherangewachsen. Der Innovationsfreude der KISTAG AG sind keineGrenzen gesetzt. Das Unternehmen entwickelt stetig neueVerpackungsmöglichkeiten, immer mit dem Anspruch, für den Kundeneinen messbaren Mehrwert zu bieten.Ein weiteres Standbein der KISTAG ist seit Langem der BereichDekorationsarbeiten. Und auch hier hat sich das Traditionsunternehmenmit Konsequenz und Kompetenz zu einem Partner der Spitzenklasseweiterentwickelt: mit einem Produkte- und Leistungskatalog für dengesamten Innenausbau.FirmenkontaktKistag Dekopack AGJulien HertliIndustriestrasse 106170 SchüpfheimTel.: 041 485 70 00Fax: 041 485 70 01E-Mail: info@kistag.chWeb: http://www.kistag.ch