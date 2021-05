Juliane Eßling wird Sat.1-Chefredakteurin

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 besetzt den Chefredakteursposten des privaten TV-Senders Sat.1 neu. Juliane Eßling tritt das Amt zum 1. Juli an, wie der Medienkonzern am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte.



Die 45-Jährige war in den vergangenen Jahren bei der Mediengruppe RTL Deutschland als stellvertretende Chefredakteurin der Zentralredaktion tätig. Eßling folgt auf Sven Pietsch, der seit 2019 kommissarisch Sat.1-Chefredakteur war - zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chefredakteur der Konzerntochter Seven.One Entertainment Group. Eßling berichtet ebenso wie ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel künftig an Pietsch, der als übergreifender Chefredakteur die neue News-Redaktion der Gruppe aufbauen soll./rin/DP/mis