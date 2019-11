Leipzig (ots) - Die MDR/rbb-Dokumentation von Susanne Radelhof wurde mit demJuliane-Bartel-Medienpreis ausgezeichnet. Der Film erzählt die Geschichte desBauhauses aus weiblicher Perspektive und war am 13. Februar 2019 im Ersten zusehen. "Bauhausfrauen" ist in der ARD-Mediathek abrufbar.Susanne Radelhof arbeitet in 45 Minuten das Werk der Bauhausfrauen auf, die denStil der weltberühmten Kunstschule entscheidend mitgeprägt haben und ohne dieder Erfolg undenkbar gewesen wäre, die aber bewusst kleingehalten wurden. Durchdie geschickte Kombination aus Archivmaterial, Tagebucheinträgen und Gesprächenmit Nachfahren und Nachfahrinnen der Frauen lässt der Film den Zuschauerintensiv an der Geschichte und dem Lebenswerk der Bauhausfrauen teilhaben."Wir zeichnen einen Film aus, der diese vergessenen Frauen am Bauhaus würdigt,die in die zweite Reihe gedrängt wurden, obwohl ihre Möbel und SpielzeugePrototypen der Avantgarde wurden, obwohl ihre Arbeiten zu den Ikonen desBauhauses gehören und die Fotografien, z. B. einer Bauhausfrau unsere Sicht aufdas Bauhaus heute prägen", sagte Laudatorin Julia Westlake."Wir haben uns über den Preis sehr gefreut", sagt der zuständigeMDR-Redaktionsleiter Matthias Morgenthaler, "aber wir sollten vielleicht beisolch einer Gelegenheit selbstkritisch hinterfragen, warum es meistens wie hiereines 100-jährigen Jubiläums bedarf, um die Rolle der Frauen am Bauhaus zuentdecken."Mit dem Juliane-Bartel-Medienpreis würdigt das Land Niedersachsen Autorinnen undAutoren, die in ihren Fernseh-, Hörfunk- und Online-Beiträgen auf ernste oderunterhaltsame Weise die Gleichstellung von Frauen und Männern thematisieren.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 006545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4454059OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell