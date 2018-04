Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestreamauf skysport.de und in der Sky Sport App- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Dietmar Hamann sowie RafaelBuschmann und Frank Hellmann- Ab sofort diskutieren Jörg Wontorra und seine Gäste 15 Minutenlänger, an jedem Sonntag volle zwei StundenAn diesem Sonntag ist Julian Nagelsmann bei Jörg Wontorra zu Gast.Der Trainer der TSG Hoffenheim ist seit über zwei Jahren im Amt.Nachdem er den Verein 2016 vor dem Abstieg rettete und in derVorsaison fast in die UEFA Champions League führte, liegt seineMannschaft trotz zahlreicher hochkarätiger Abgänge als derzeitTabellensiebter auch in dieser Saison auf Europa-Kurs.Zwischenzeitlich wurde der 30-Jährige als Nachfolger von JuppHeynckes beim FC Bayern München gehandelt und galt auch als möglicherKandidat bei Borussia Dortmund. In einem Interview mit dem Playboybekräftigte Nagelsmann in dieser Woche aber erneut, dass er in derkommenden Saison auf jeden Fall Trainer in Hoffenheim sein wird. Dazuund zur aktuellen Saison seiner Mannschaft, die am Samstag auf denHSV trifft, wird er am Sonntag bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk"Rede und Antwort stehen.Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann (Der Spiegel), FrankHellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) und SkyExperte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung anjedem Sonntag mitdiskutiert"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr imFree-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar."Wontorra - der Kia Fußball Talk" ab sofort 15 Minuten längerFans der Sendung haben Grund zur Freude, denn seit vergangenemSonntag diskutieren Jörg Wontorra und seine Gäste eine Viertelstundelänger als bisher. "Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntagvon 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD fürjedermann frei empfangbar.Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und im freiempfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App wirddie Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDEgestreamt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell