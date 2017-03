Julia Schramm erzählt im NEON-Interview, sie trage einen Scheidungsring (FOTO)

Hamburg (ots) -Julia Schramm, 31, wurde als Piratin bekannt, ehe sie 2016 zu denLinken wechselte. Im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 5/2017,ab 3. April im Handel) erzählt sie, sie habe im Zuge eines KarlMarx-Seminars "Das Kapital" ganz gelesen - "der dritte Band war rechtspannungsarm". Die Buchautorin ("Klick mich" und "Fifty Shades ofMerkel") finanzierte sich diesen Kurs vom Honorar, das ihr Verlag ihrzahlte. Dass das eine gewisse Ironie hat, gibt sie zu: "Ich bin jaauch Teil des Systems, ich muss wie jeder Mensch einer Lohnarbeitnachgehen. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht dagegen sein kann.Es ist einfacher, Missstände aus einer privilegierten Position zubekämpfen."Mit NEON spricht die Politikerin außerdem erstmals über eineprivate Veränderung: Sie und der Piraten-Politiker Fabio Reinhardthätten sich schon vor Längerem getrennt und seien seit Januargeschieden - "die Scheidung hat sich etwas dahingeschleppt". Sietrage seitdem einen "Scheidungsring", den sie sich selbst schenkte.In der Rubrik "Auf ein Glas mit..." spricht NEON mit jungenPolitikern, die dieses Jahr für den Bundestag kandidieren. IhrWahlprogramm notieren sie auf einem Bierdeckel. Julia Schramm machteden Anfang: "Soziale Gerechtigkeit, aber echte. Nicht so liberaleLügenpolitik."Das vollständige Interview ist in NEON-Ausgabe 5/2017 zu finden,die ab 3. April 2017 im Handel erhältlich ist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NEONTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.neon.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NEON, übermittelt durch news aktuell