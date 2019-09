Julia Krittian neue MDR-Unternehmenssprecherin (FOTO)

Leipzig (ots) -Julia Krittian (39) wird als neue Unternehmenssprecherin dieHauptabteilung Kommunikation im MDR führen. Die Diplom-Journalistin,die in den zurückliegenden zwölf Jahren als Korrespondentin imMDR-Hauptstadtstudio und seit 2015 als ARD-Korrespondentin für dieARD-Tagesschau und die Tagesthemen gearbeitet hat, folgt auf WalterKehr (65), der die Funktion seit 2012 inne hatte und Ende Oktober2019 in den Ruhestand geht. MDR-Intendantin Karola Wille unterstrichbei Bekanntgabe der Personalentscheidung in Leipzig die "starkeregionale Verbundenheit" der neuen Unternehmenssprecherin mit demSendegebiet des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.Als "überzeugte Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,die Journalismus von der Pike auf gelernt hat" und dank ihrer"hervorragenden kommunikativen Fähigkeiten" verfüge Julia Krittianüber beste Kontakte zur Medienbranche, begründete Intendantin Willeihre Entscheidung. Krittians Arbeit sei geprägt durch präzise Analyseund daraus abgeleiteter verständlicher Kommunikation auch komplexerSachverhalte. Angesichts anhaltender stürmischer Entwicklungen in derDigitalisierung der Medienwelt seien dies Schlüsselqualifikationenfür die Unternehmenskommunikation.Julia Krittian wurde 1980 in Karlsruhe geboren, nach dem Studiumder Journalistik und der Politikwissenschaften in Leipzig volontiertesie beim Westdeutschen Rundfunk und war anschließend als Reporterinfür WDR und MDR tätig. Seit 2007 ist sie beim MDR angestellt und gingals Korrespondentin ins Berliner Hauptstadtstudio. 2015 wurde sieARD-Korrespondentin für Tagesschau und Tagesthemen.Julia Krittian ist verheiratet und hat zwei Kinder.Pressekontakt:Walter Kehr, MDR-Unternehmenssprecher Tel.: (0341) 3 00 64 00,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell