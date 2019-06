Julia Gajer wird Markenbotschafterin für INNOVO (FOTO)

Salem/Bodensee (ots) -Die zweifache Triathlon-Europameisterin Julia Gajer wirdMarkenbotschafterin für INNOVO. Nach einer einjährigen Babypausefeiert die 36-jährige Mutter einer kleinen Tochter ihre erfolgreicheRückkehr in den Profisport. Das INNOVO Trainingsgerät hilft ihr,ihren durch die Geburt geschwächten Beckenboden wieder zu stärken, umwieder problemlos an den Start gehen zu können."Ich freue mich über die Partnerschaft mit INNOVO", sagt JuliaGajer. "Bei meinem Trainingswiedereinstieg hatte für mich dieWiedererlangung eines starken und kräftigen Beckenbodens zunächstoberste Priorität. Dies ist vor allem bei den starken Stoßbelastungenbeim Laufen essentiell, um einer Blasenschwäche vorzubeugen. Mit demTrainingsgerät zur Stärkung meines Beckenbodens habe ich dieses Zielsehr schnell erreichen und somit das triathlonspezifische Trainingwieder aufnehmen können.""Julia Gajer ist die perfekte Markenbotschafterin für INNOVO",sagt Eva Kelemen, Marketing Manager INNOVO. "Sie ist geradlinig undauthentisch. Ihre sympathische Art und die Disziplin, mit der sie aufihre Ziele hinarbeitet, entsprechen unserer Markenphilosophie. Ganzbesonders freuen wir uns aber darüber, dass sie ohne Scheu über einesder großen Tabuthemen unserer Zeit spricht und damit hoffentlichviele ermutigt, das Problem Blasenschwäche aktiv anzugehen."Geplant ist eine PR-Kampagne für INNOVO, die mit Interviews undErfahrungsberichten zum einen dazu beitragen soll, die Thematik ausder Tabuzone zu holen. Schließlich leidet in Deutschland jede dritteFrau und jeder zehnte Mann unter dieser Volkskrankheit. Zum anderensollen Betroffene motiviert werden, die Ursache ihrer Blasenschwächezu behandeln und sich nicht nur einfach mit den Symptomen abzufinden.Dabei werden die Website myinnovo.com sowie die sozialen Medien einezentrale Rolle spielen.Und dass die Technologie von INNOVO funktioniert, beweist nichtnur eine klinische Studie, sondern auch der erste Wettkampf von JuliaGajer nach der Babypause. Beim Ironman 70.3 in St. Pölten(Österreich) feierte sie ihr Comeback über die Mitteldistanz miteinem starken dritten Platz.Tipps und Ratschläge für ein Leben ohne BlasenschwächeAtlantic Therapeutics ist sich der Bedeutung der Thematik"Blasenschwäche" bewusst und hat unter www.myinnovo.com/de eineInternetplattform rund um das Thema "gesunder Beckenboden"geschaffen. Neben allgemeinen Tipps gibt es hier auch Informationen,wie während und nach der Schwangerschaft für eine gesundeBeckenbodenmuskulatur gesorgt werden kann oder welche besonderenHerausforderungen die Menopause (Wechseljahre) mit sich bringt.Darüber hinaus sind hier zahlreiche Ratschläge zu finden, wietagtäglich mit den Symptomen umgegangen werden kann. Außerdem kommenBetroffene in Videos zu Wort und sprechen ganz offen über ihrProblem.INNOVO kostet 399 Euro und kann über www.myinnovo.com/de undAmazon bestellt werden. Ratenzahlung ist möglich. WeitereInformationen gibt es auch telefonisch über die Service-Hotline unter07553 - 590 990 00.Über Julia Gajer:Julia Gajer (36) ist zweifache Triathlon-Europameisterin auf derMitteldistanz (2012 und 2016) sowie dreifache Deutsche Meisterin aufder Mitteldistanz und zweifache Deutsche Meisterin auf derLangdistanz. 2015 wurde die gebürtige Hannoveranerin Zweite bei derIronman European Championship in Frankfurt. Sie wird in derBestenliste deutscher Triathletinnen auf der Ironman-Distanz geführt.Die promovierte Apothekerin ist seit 2012 Profisportlerin. Sie lebtmit ihrer Familie in Österreich. Weitere Informationen unterhttp://www.julia-gajer.com.So funktioniert INNOVO:Mit Hilfe des INNOVO-Trainingsgerätes und den dazugehörigenManschetten mit integrierten Haftpads (die auf Oberschenkel und Gesäßliegen) werden sanfte, elektrische Impulse gesendet, um einezielgerichtete und effektive Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur zubewirken. INNOVO ist gleichermaßen zur Anwendung bei Frauen undMännern geeignet. Dabei handelt es sich um eine bewährte Technologie,die entwickelt wurde, um den Beckenboden mit 180 perfektenKontraktionen pro Sitzung zu stärken. Die regelmäßige Anwendungdieses Zyklus aus Kontraktions- und Entspannungsphasen trägt dazubei, den Beckenboden-Muskeltonus, seine Kraft, Ausdauer und damitauch die Kontrolle über die Blase zu verbessern.Während der Sitzungen, die übrigens zeitlich flexibel und bequemZuhause durchgeführt werden können, spüren die AnwenderInnen, wie diegesamte Beckenbodenmuskulatur trainiert wird, ohne dass sie selbstaktiv werden müssen. Studienergebnisse belegen, dass 93 Prozent allerAnwenderInnen nach vier Wochen eine deutliche Reduzierung desungewollten Harnverlusts feststellten. Nach 12 Wochen galten 86Prozent als "trocken" oder "fast trocken". Die Innovotherapie wirdgerne von Ärzten und Beckenbodentrainern empfohlen.Über Atlantic Therapeutics:Atlantic Therapeutics ist ein international tätiges Unternehmen,das innovative Medizinprodukte für den gynäkologischen urologischenBereich entwickelt. Dazu zählt auch das neue Behandlungskonzept derInnovotherapie. Alle medizintechnischen Lösungen sind klinischerprobt und wurden zahlreichen Produkttests unterzogen. Tausende vonÄrzten verlassen sich tagtäglich auf die Produkte von AtlanticTherapeutics, um damit die Lebensqualität vieler Menschen zuverbessern.2018 wurde das INNOVO-Trainingsgerät mit dem internationalen RedDot Award für Produktdesign ausgezeichnet.