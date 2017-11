Julia Berger wird Leiterin Digital bei 'Business Punk'

Berlin (ots) - 30. November 2017 - Julia Berger wird mit Wirkungzum 1. Januar 2018 Leiterin Digital beim Business-Lifestyle Magazin'Business Punk'. Sie tritt damit die Nachfolge von Tolgay Azman an,der zu diesem Zeitpunkt in die Chefredaktion von stern.de wechselt.Julia Berger ist seit August 2016 in der Digital-Redaktion der G+JWirtschaftsmedien in Berlin tätig.Christian Cohrs, der zusammen mit Tolgay Azman seit September 2016die Redaktionsdoppelspitze von 'Business Punk' innehatte, wird dasMagazin ab Anfang 2018 als alleiniger Redaktionsleiter führen.Pressekontakt:Joachim Haack,PR/Kommunikation G+J Wirtschaft, BUSINESS PUNK / CAPITALc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: jhaack@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell