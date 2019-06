Köln (ots) - Die DKMS und die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechteZeiten" gehen einmal mehr den Kampf gegen Blutkrebs gemeinsam an.Dafür wird sich ab dem 2. Juli in der Serie für eine Rolle das Lebenabrupt ändern: Der Seriencharakter Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi)wird mit der Diagnose Aplastische Anämie konfrontiert und muss fortanum sein Leben bangen.Die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi blickt dabei mit Respekt aufihre kommende Herausforderung. "So eine schwerwiegende Krankheit zuspielen, an der viele Menschen erkranken und dann um ihr Lebenkämpfen, ist für mich eine große Herausforderung und davor habe ichenormen Respekt. Ich freue mich aber auch, dass ich die Geschichtemit Laura erzählen darf, um unseren Zuschauern diese Krankheitnahezubringen und zu zeigen: Gemeinsam können wir helfen undPatienten Lebenschancen ermöglichen.""Mit der Erkrankung eines Seriencharakters zeigt 'GZSZ' einerbreiten Öffentlichkeit, wie dramatisch die Suche nach einemgeeigneten Stammzellspender für Patienten ist, und gleichzeitig, wieeinfach Hilfe sein kann", sagt Dr. Elke Neujahr, Geschäftsführerinder DKMS. "Und genau das ist eine wichtige Botschaft: In Deutschlandfindet noch immer jeder zehnte Patient keinen passendenStammzellspender. Das können und müssen wir gemeinsam ändern!"Für den Handlungsstrang in der Serie arbeiteten RTL, UFA SerialDrama und die DKMS eng zusammen. Somit ist die Geschichte von Laura,die erkrankt, möglichst realitätsnah. Unter anderem warenDKMS-Mitarbeiter am Set, um bei den Dreharbeiten in beratenderFunktion tätig zu sein.Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA GmbH und UFA SERIAL DRAMA, zuder Kooperation mit der DKMS: "Wir freuen uns sehr, dass wir wiedermit der DKMS zusammenarbeiten und damit im Kampf gegenlebensbedrohliche Erkrankungen einen unterstützenden Beitrag leistenkönnen. GZSZ ist ein Format, das täglich Millionen von Menschenerreicht. Wir sind uns der damit einhergehenden gesellschaftlichenVerantwortung absolut bewusst. Es ist toll, dass wir nun dieMöglichkeit haben, die Kooperation zwischen GZSZ und der DKMS hier amProduktionsstandort Babelsberg fortzusetzen."Alle Informationen finden Sie auch in unserem Media Center unterhttps://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-gzsz/Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell