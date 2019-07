Ab Juli neue Kraftstoffpreise beim Pkw-Label

Berlin (ots) -- Autohersteller und -händler müssen neue Preise ab Oktober 2019verwendenAutohersteller und -händler sowie Leasingunternehmer können dasPkw-Label ab 1. Juli mit neuen Kraftstoffpreisen erstellen. DasBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) passt diese jedesJahr an die aktuelle Preisentwicklung an. Nach einer dreimonatigenÜbergangsfrist müssen Label-Aussteller die neuen Preise ab 1. Oktoberverbindlich nutzen, so die Deutsche Energie-Agentur (dena). Neuwagen,deren Pkw-Label vor dem 30. Juni erstellt wurde, benötigen dannebenfalls eine neue Auszeichnung. Das Pkw-Label informiertVerbraucher über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen undCO2-Effizienzklasse eines Fahrzeugs.Label erstellen auf www.pkw-label.deAuf www.pkw-label.de können Händler das Pkw-Label manuell oderautomatisch selbst erstellen und die Kraftstoffpreislisteherunterladen. Außerdem finden Verbraucher dort alle wichtigenInformationen zum Pkw-Label sowie zu alternativen Kraftstoffen undAntrieben. Mit interaktiven Tools können Kaufinteressentenherausfinden, welches Fahrzeug am besten zu ihnen passt undHaltungskosten, Reichweite und Emissionen ihres Wunschfahrzeugs mitModellen der grünen Effizienzklasse vergleichen.Die "Informationsplattform Pkw-Label" ist eine Initiative der denaund wird vom BMWi gefördert.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Natalie Fechner,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-848, Fax: +49 (0)30 66 777-699,E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell