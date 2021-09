Juli 2021: 9 Verkehrstote weniger als im Juli 2020 / Zahl der Verletzten um 4 % gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken

WIESBADEN (ots) -Im Juli 2021 sind in Deutschland 268 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren dies 9 Personen weniger als im Juli 2020. Die Zahl der Verletzten sank im Juli 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4 % auf 33 000.Von Januar bis Juli 2021 erfasste die Polizei insgesamt 1,2 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit 2 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren 135 400 Unfälle mit Personenschaden (-9 %), bei denen 1 390 Menschen getötet wurden. Das waren 177 Unfalltote oder 11 % weniger als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 9 % auf 167 200.Methodischer Hinweis:Aufgrund der noch ausstehenden Datenlieferung des Statistischen Landesamtes Bremen für die Monate Mai bis Juli 2021 sind die Werte für Bremen geschätzt. Die Schätzwerte werden nicht gesondert ausgewiesen, sie sind aber in den Zahlen für Deutschland enthalten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Straßenverkehrsunfälle,Telefon: +49 611 75 4852,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell