Juicy Beats Festival 2018: Global Pop auf der WDR COSMO Stage

Über 100 DJs und 50 Liveacts locken beim diesjährigen Juicy BeatsFestival in den Dortmunder Westfalenpark zum Tanzen und Feiern. DieWDR COSMO Stage sorgt am 28. Juli für gute Vibes am Sandstrand. Ab14.45 Uhr präsentiert WDR COSMO auf der orangen Bühne fünf Acts derdeutschen und internationalen Musikszene: Trap-Queen Haiyti, dieProduzenten und COSMO-Hosts KitschKrieg zusammen mit Rapper JoeyBargeld, die 14-köpfige Bläsertruppe Querbeat, die Newcomer vonShishko Disco und il Civetto.Den Auftakt macht das Produzenten-Duo KitschKrieg aus Kreuzberg, dasmit Tunes zwischen Trap und Dancehall aus einem der raren DJ-Setsaufspielt. Als Special Guest haben sie Joey Bargeld an Bord, der alsletzter wahrer Punk Hamburgs gilt.Auch Hayiti hat schon mit KitschKrieg zusammengearbeitet und betrittdie WDR COSMO Stage als schillernde Hoffnung des deutschen Cloud-Rap.Mal mit zarter Stimme, mal mit brachialen Rhymes lässt sich dieHamburger Kunststudentin in lässiger Gleichgültigkeit durch ihreSongs treiben.Die fünfköpfige Band Shishko Disco sammelt Stimmungen und Klänge desgesamten Globus ein: Ob Contemporary, Balkan, Arabic, Latin oder Rock - Moshe Zehavi und Joy Tyson bringen die Melodien der Welt inEinklang und kreieren mit verschiedenen internationalen Musikerneinen einzigartigen und unvergesslichen Sound.Die Waggons der Berliner U1 sind der Gründungsort der Popband ilCivetto, die bei einer spontanen Jam-Session zusammenfand. Heutesorgt sie mit ihrem lebensfrohen Mix aus Folk, Balkan und Swingregelmäßig für großartige Partys und eroberte schnell die großenBühnen der Hauptstadt - und die WDR COSMO Stage im Westfalenpark.Zahlenmäßig überlegen ist die Kölner Brasspop-Band Querbeat: 14lautstarke Musiker werden das Publikum am Sandstrand mit Posaunen undSaxophonen in einen musikalischen Rausch versetzen.COSMO CLUB auf dem Juicy Beats 2018: Bei COSMO finden die Sounds derMetropolen und DJs auf einem Plattenteller zusammen. Beim Juicy Beats2018 kann am Samstag ab 22 Uhr im Café Durchblick über alleGenregrenzen hinaus getanzt werden.Das Programm der WDR COSMO Stage auf dem Juicy Beats Festival wird am28.7. ab 18.00 Uhr live in COSMO übertragen.Fotos unter ARD-Foto.de