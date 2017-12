Juice Technology AG fertigt teuerste Ladestation der Welt!

mid Groß-Gerau – Es gibt unendlich viele Klischees und Vorurteile auf diesem Planeten. Selbstverständlich auch welche zu den Themen Elektromobilität und den Schweizern. Auf beide Themen zutreffend wäre zum Beispiel die Stammtisch-Weisheit “Viel zu teuer”. Bevor an dieser Stelle nun alle Schweizer und alle Teslafahrer böse “Nein, stimmt doch gar nicht” schreien und schreiben: Die mit 499.000 Euro teuerste Ladestation der Welt stammt aus der Schweiz.

Mit den Worten “Ich mag, dass es glänzt und nicht so heiß wird in der Sonne” zeigte sich der aus dem mittleren Osten stammende Kunde bei der Übergabe äußerst erfreut. Gefertigt hat die Ladestation Juice Booster 2 das Schweizer Unternehmen Juice Technology AG. Sie besteht aus purem Gold, was den Kaufpreis zugegebenermaßen um den Faktor 500 nach oben trieb. In Zukunft wird sie die Flotte sehr schneller E-Wagen des namentlich unbekannten Kunden mit Strom versorgen. mid/som

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.