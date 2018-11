München (ots) - Die jährlich neu zusammengestellte, unabhängige 21-köpfige Juryaus Jugendlichen, Medienvertretern und Sprachwissenschaftlern machte es sichnicht leicht: Den ganzen Vormittag lang wurde angeregt diskutiert und analysiertbis das Gremium "Ehrenmann/Ehrenfrau" zum Sieger erklärte. Diese Wortschöpfungbedeutet "jemand, der etwas Besonderes für dich tut".Der Juror Dr. Oliver Bach, Literaturwissenschaftler an derLudwig-Maximilians-Universität München, begründet seine Entscheidung so: "Es isteine Entlehnung aus einer früheren Sprachstufe und einem anderengesellschaftlichen Kontext. Die Jugendsprache hat dieses Wort wiederentdeckt undanders als früher ist es nicht mehr auf höhere Gesellschaftsschichten und nichtmehr auf Männer einschränkt." Der 18-jährige Youtuber Fabian Grischkat bringt esauf den Punkt: "'Ehrenmann/Ehrenfrau' ist ohne jede Frage das Jugendwort 2018.Ich freue mich besonders über das Wort, da es in Zeiten von Hass und Hetze einpositives Zeichen setzt. Jeder Mensch, der eine gute Tat vollbringt, darf sichab heute mit dem offiziellen Jugendwort schmücken!"Die Wahl blieb spannend bis in die letzten Minuten des zweiten Wahlgangs. Hiermussten die Juroren aus den Top 5 das finale Gewinnerwort ermitteln. In den Top5 waren auch "Auf dein Nacken", "Ich küss dein Auge", "glukose-haltig" und"Snackosaurus".Zum elften Mal rief der Langenscheidt Verlag zur Wahl des Jugendworts des Jahresauf. Zwischen Anfang September und Mitte November 2018 konnten alleSprachinteressierten acht Wochen lang über die Top 30 abstimmen. Die Top 10wurde dann der Jury zur Auswahl vorgestellt, darunter Worte wie "Lauch"(Schwächling oder Trottel), "lindnern" (lieber etwas gar nicht machen, als etwasschlecht machen), "AF, as fuck" (Betonung, wie besonders etwas ist). Über 1,5Millionen Votings hat der Verlag in diesem Jahr gezählt. Die Kriterien für dieTop 30 sind Originalität, Kreativität, Verbreitung sowie kulturelle,gesellschaftliche und zukünftige Relevanz.Pressekontakt:Langenscheidt GmbH & Co. KGc/o Gabriele BeckerDie Agentur für Presse & ÖffentlichkeitsarbeitNymphenburger Str. 101, 80636 MünchenTel. 089-15820206, Fax 089-15820208presse@langenscheidt.deOriginal-Content von: Langenscheidt GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell