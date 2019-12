Jugendumfrage: Im Zweifel bereit sich zu engagieren (FOTO)

Köln (ots) - Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Malteser unterjungen Menschen kann sich mehr als jeder Zweite vorstellen, sich ehrenamtlich zuengagieren - jeder Fünfte ist es bereits - und es hakt oft nur an einerKleinigkeit. Überraschende Ergebnisse zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember.Zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember veröffentlichen die Malteser eine Umfrageunter 16- bis 30-Jährigen, die Erfreuliches zutage fördert. Um das Ehrenamtsteht es gut - und die Bereitschaft ist da. Dazu Georg Khevenhüller,ehrenamtlicher Präsident der Malteser: "Das zeigt, wo wir ansetzen müssen, umjungen Menschen ein Engagement zu ermöglichen. Je nach Ansatz müssenEhrenamtsorganisationen, Arbeitgeber, Tarifpartner oder die GesellschaftBedingungen schaffen, unter denen sich ein Ehrenamt positiv entwickeln kann. Wirals Malteser nehmen ernst, dass viele Interessierte sich konkrete Unterstützungwünschen. Wie bieten an, sich auch erstmal nur probeweise oder in Projektformeinzubringen und wir beraten je nach individuellen Lebensumständen."Denn als hinderlich erweist sich oft fehlende Zeit und mangelnde Orientierung.Hier setzen die Malteser mit ihrem Zukunftsprogramm Projekt "MiteinanderMalteser - Ehrenamt 2020" an: mehr projekthafte Angebote zu machen und zumReinschnuppern einzuladen. Seit 2013 läuft es, um attraktive Rahmenbedingungenfür Interessierte zu schaffen.Drei Ergebnisse der Umfrage, die YouGov im Oktober unter mehr als 1000 Personenim Auftrag der Malteser durchführte: - 21 % sind bereits engagiert, 56% könnensich ein Ehrenamt vorstellen - für nur 16% kommt ein Ehrenamt nicht infrage -49% derer, die nicht engagiert sind, es sich aber vorstellen können, wünschensich ein Ehrenamt, in dem sie flexibel sind - 63% der Befragten, die bereitsengagiert sind, üben ein Ehrenamt aus, weil sie Spaß daran haben. Die Hälftegibt an, dass sie anderen helfen möchten Mehr Informationen zur Studie unterwww.malteser.de/umfrage-junges-ehrenamtAchtung Redaktion:Wir vermitteln Ihnen gern Ansprechpartner. Neben den Umfrage-Ergebnissen zeigtein Video den YouTuber Robin Blase, der in Berlin junge Menschen rund umsEhrenamt befragt hat: https://youtu.be/wFi2xPNWxaE Artikel dazu: https://www.malteser.de/aware/engagement/nachgefragt-wie-engagiert-sind-junge-menschen-in-deutschland.html Fotos zum Download finden Sie hier: bit.ly/380RkBLChristlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein. Hilfe fürmehr als zwölf Millionen Menschen pro Jahr weltweit - 80.000 Engagierte inEhren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1 Mio. Förderer und Mitglieder.Pressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 9822-2202 /-2203presse@malteser.orgwww.malteser.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58983/4458474OTS: Malteser in DeutschlandOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuell