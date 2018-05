Jugendstudie 2018 der TUI Stiftung: Zustimmung zu Europa wächst wieder / Zweifel an demokratischen Institutionen bleiben

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover/Berlin (ots) -- 71 Prozent der jungen Europäer würden bei Referendum gegenAustritt aus EU stimmen- Terrorismusbekämpfung wird als wichtigste Aufgabe der EU gesehen- Verringerung sozialer Ungleichheit ist wichtigste nationaleAufgabe- Nur jeder dritte junge Europäer vertraut EU-Institutionen -Gewerkschaften, Kirchen und Medien schneiden noch schlechter ab- 17 Prozent der Befragten sagen, dass das politische System imeigenen Land so funktioniert wie es sollte - fast jeder Zweite(45 Prozent) sieht Reformbedarf- "Junges Europa 2018 - Jugendstudie der TUI Stiftung"durchgeführt von YouGov in sieben EU-Ländern (Deutschland,Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Polen,Griechenland); 6080 junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahrenonline befragtBei jungen Europäern wächst die Zustimmung zur EU wieder, ihrZweifel an den demokratischen Institutionen ist stark ausgeprägt. Dasist ein zentrales Ergebnis der zweiten Europäischen Jugendstudie, diedas Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TUI Stiftungerstellt hat. So hat die Zustimmung zur EU gegenüber 2017 in allenbefragten Ländern zugenommen: Wenn morgen ein Referendum über dieEU-Mitgliedschaft des jeweiligen Landes stattfinden würde, würden 71Prozent der Befragten gegen einen Austritt stimmen, 2017 waren es nur61 Prozent. In Deutschland sind es sogar 80 Prozent (2017: 69Prozent). Die EU wird insgesamt positiver wahrgenommen. Das zeigtsich auch am Anteil junger Europäer, die sich ausschließlich alsBürger ihres Heimatlandes beschreiben. Dieser nimmt ab, 2018 sind es34 Prozent, 2017 waren es 42 Prozent. "Die Ergebnisse der Studiezeigen: Europa erlebt ein Comeback bei jungen Menschen. Der Brexithat wachgerüttelt. Wir reden wieder über Stärken, Chancen undErrungenschaften. In einer Welt, die an vielen Orten in Unruhe ist,in der nationale Abschottung statt Kooperation als Lösung propagiertwird, erhält Europa eine neue Kontur und wir haben wieder echteDebatten, mit denen sich positive Einstellungen zur EU stärkenlassen," kommentiert Thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Kuratoriumsder TUI Stiftung. Die Studie wurde am Donnerstag in Berlin von ElkeHlawatschek, Geschäftsführerin der TUI Stiftung, vorgestellt.Junge Europäer: Terrorbekämpfung in der EU wichtigste AufgabeAls wichtigste Aufgabe für die nächsten fünf Jahre sehen diebefragten Jugendlichen auf EU-Ebene die Bekämpfung des Terrorismus(44 Prozent), den Umwelt- und Klimaschutz (34 Prozent), sowie dieRegulierung von Einwanderung (33 Prozent) an. Auf nationaler Ebenestehen für junge Europäer die Förderung von Wirtschaftswachstum (39Prozent) und die Verringerung von sozialer Ungleichheit (35 Prozent)an vorderster Stelle. Der Kampf gegen den Terrorismus liegt bei 29Prozent. Als eine eher nationale Aufgabe sehen die jungen Erwachsenenauch die Unterstützung von Bildung und Wissenschaft. 17 Prozent sehendieses Thema als wichtige Aufgabe der EU, 26 Prozent als wichtigeAufgabe ihres Landes. Für die deutschen Jugendlichen ist dieFörderung von neuen Technologien, sowie Internet und Digitalisierungvon großer Wichtigkeit. Für 21 Prozent ist dies eines der wichtigstendrei Themen auf EU-Ebene, und sogar für jeden Dritten (29 Prozent)auf nationaler Ebene. Das ist der höchste Wert im Vergleich dersieben befragten Länder, in Spanien liegt der Wert zwischen 7 (EU)und 5 Prozent (national).Junge Erwachsene misstrauen Behörden und InstitutionenWährend die Zustimmung zur EU wächst, misstrauen die jungenErwachsenen weiterhin den Behörden und Institutionen. Nur jederDritte (33 Prozent) vertraut den EU-Institutionen wie demEuropa-Parlament oder der EU-Kommission. In Deutschland sind esimmerhin 37 Prozent. Gewerkschaften, Banken, Kirchen undöffentlich-rechtliche Medien sowie Konzerne schneiden europaweitschlechter ab. Am meisten vertrauen die Befragten der Wissenschaftund Wissenschaftlern (71 Prozent), sowie der Polizei (52 Prozent) undden Gerichten (39 Prozent). Die politischen Parteien landen ganz amEnde der Skala: In Deutschland wie in allen anderen Ländern glaubenjunge Menschen am wenigsten an die Verlässlichkeit von politischenParteien, auch Parlament und Regierung genießen kein hohes Vertrauen.Junge Europäer äußern einen starken Wunsch nach politischerVeränderung: Nicht einmal jeder Fünfte (17 Prozent) ist der Meinung,dass das politische System im jeweiligen Land so funktioniert wie essollte. Nahezu jeder Zweite (45 Prozent) denkt, dass das politischeSystem reformbedürftig ist und weitere 28 Prozent glauben, dass nurradikale Veränderungen die Dinge "wieder in Ordnung bringen" können.Während in Deutschland der Anteil an jungen Menschen, die daspolitische System als funktionstüchtig einschätzen,überdurchschnittlich hoch ist (39 Prozent), ist der Anteilderjenigen, die radikalen Wandel befürworten, besonders hoch inGriechenland (52 Prozent), Italien (43 Prozent) und in Spanien (35Prozent).7 bis 23 Prozent sind populistisch eingestelltIn der Studie wurden in diesem Jahr auch erstmals populistischeEinstellungen unter jungen Europäern gemessen. Dazu wurden 15 Fragengestellt, u.a. zum Anti-Elitarismus ("Leute wie ich haben keinenEinfluss darauf, was die Regierung macht"), zur Volkssouveränität("Das Volk sollte bei allen wichtigen Entscheidungen gefragt werden")und zum Verständnis des Volkes als Einheit ("Die einfachen Leuteziehen alle an einem Strang"). Demnach reicht der Anteil von jungenMenschen mit populistischen Einstellungstendenzen von sieben Prozentin Deutschland bis zu 23 Prozent in Polen. Als populistisch gilt, wer12 der 15 Fragen zustimmend beantwortet hat. Diese Jugendlichenzeigen sich kritischer mit der Gestaltung des demokratischen Systems:39 Prozent geben an, dass das politische System in ihrem Land soschlecht funktioniere, dass radikale Veränderungen notwendig seien.Vor allem Griechenland (66 Prozent), Italien (51 Prozent), Polen (41Prozent) und Spanien (39 Prozent) sind hier an der Spitze.Populistisch eingestellte Jugendliche sind eher bereit,grundsätzliche demokratische Elemente aufzugeben. So fänden es 64Prozent dieser Jugendlichen besser, wenn wichtige politischeEntscheidungen von unabhängigen Experten und nicht von gewähltenPolitikern getroffen würden. "Für populistisch eingestellteJugendliche ist die Staatsform Demokratie vielfach ein inhaltsleererBegriff - sie haben die Vorstellung einer illiberalenDemokratie, inder rechtsstaatliche Prinzipien wenig zählen oder ausgehebelt werdenkönnen. So können sich über 35 Prozent vorstellen, die Rechte derOpposition einzuschränken. Ihnen erscheint der politische Prozessalso zu intransparent und zu zäh", sagt Marcus Spittler vomWissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), der die Studiewissenschaftlich begleitet hat.Facebook wird als wenig vertrauenswürdig eingeschätztDies wird auch anhand der Mediennutzung der Befragten deutlich: 82Prozent aller Befragten informieren sich im Internet über dasaktuelle politische Geschehen und nur 30 Prozent über gedruckteZeitungen und Nachrichtenmagazine. Mit Blick auf das Internet liegtFacebook bei der Beschaffung von Informationen über Politik mit 44Prozent ganz weit vorne, gefolgt von Online-Angeboten von Zeitungenund Nachrichtenmagazinen (34 Prozent) und YouTube (28 Prozent).Öffentlich-rechtliche Medien genießen vor allem in Frankreich,Deutschland und Großbritannien hohes Vertrauen; in Polen undGriechenland vertrauen besonders wenige öffentlich-rechtlichenMedien. Obwohl Facebook als Informationsquelle sehr relevant ist,halten es die Befragten für nicht vertrauenswürdig. Ganz oben stehendie gedruckten Ausgaben der Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinemit 37 Prozent, Facebook liegt nur bei 17 Prozent - in Deutschlandwird dem sozialen Netzwerk von allen abgefragten Möglichkeiten amwenigsten vertraut (8 Prozent).Elke Hlawatschek, Geschäftsführerin der TUI Stiftung, kommentiertdie Ergebnisse: "Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehen Hand inHand. Ein hohles Demokratieverständnis, wie wir es bei jungenMenschen mit populistischen Tendenzen beobachten, ist problematisch.Politische Bildung bleibt eine wichtige Aufgabe für allegesellschaftlichen Akteure, nicht nur die Politik. Als TUI Stiftungwollen wir unseren Teil beitragen, jungen Menschen die Vorteile einesdemokratischen Europas zu erklären."Hintergründe zur StudieUm die Lebenswelt, Identität(en) und Einstellungen junger Europäergegenüber Europa im Jahr 2018 besser zu verstehen, hat die TUIStiftung das internationale Meinungsforschungsinstitut YouGov miteiner Befragung junger Menschen in Frankreich, Deutschland,Griechenland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien beauftragt.Dazu wurden vom 14. Februar bis zum 4. März 2018 insgesamt 6.080junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren online befragt. In jedemLand wurden die Teilnehmer nach den Merkmalen Alter und Geschlechtrepräsentativ entsprechend der tatsächlichen Verteilungen je Land inOnline-Panels rekrutiert. Ergebnisse, die über alle Länder hinwegausgewiesen werden, wurden so gewichtet, dass jedes Land mit demgleichen Gewicht eingeht.Über die TUI StiftungDie TUI Stiftung fördert und realisiert Projekte rund um das Thema"Junges Europa". Ihr Ziel ist es, den Europagedanken zu stärken.Deshalb investiert sie langfristig in regionale, nationale undinternationale Projekte mit den Schwerpunkten Bildung, Ausbildungsowie individuelle und berufliche Entwicklung. Sie hat ihren Sitz inHannover und ist als eigenständige und unabhängige Stiftung demGemeinwohl verpflichtet.Alle Ergebnisse der Studie sowie eine Zusammenfassung mit denwichtigsten Zahlen finden Sie hier:https://www.tui-stiftung.de/tui-jugendstudie-2018Pressekontakt:Christian Rapp, Leiter KommunikationTel. +49 (0) 170 566 6028christian.rapp@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell