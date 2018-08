Bei Jugendlichen sind Online- und Mobile-Banking weiter auf dem Vormarsch: Umfrage der Deutschen Bank zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Hohe Bereitschaft für mobiles Bezahlen vorhanden / Jugendlichesparen fleißigFür junge Menschen in Deutschland gewinnen Bankgeschäfte über dasInternet und mobile Endgeräte zunehmend an Bedeutung: 80 Prozent istes wichtig, Finanzangelegenheiten online abwickeln zu können; 2017waren es noch 74 Prozent. Zwei Drittel (63 Prozent) der Jugendlichengeben an, auch über Smartphone oder Tablet Bankgeschäfte zu erledigen(2017: 59 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentativeOnline-Umfrage der Deutschen Bank zum Internationalen Tag der Jugendam 12. August. Für die Umfrage wurden mehr als 1000 Schüler,Auszubildende, Studenten und Berufstätige im Alter zwischen 14 und 25Jahren zufällig ausgewählt und im Juli befragt.Bemerkenswert ist, dass besonders bei jungen Frauen die Nutzungmobiler Geräte bei den täglichen Bankgeschäften deutlich gestiegenist. Waren es 2017 noch 54 Prozent der weiblichen Befragten, sind esin diesem Jahr bereits 62 Prozent. Damit liegen die jungen Frauennahezu gleichauf mit ihren männlichen Altersgenossen (64 Prozent).Hohe Bereitschaft, mit dem Smartphone zu bezahlenAuch beim Bezahlen zeigt sich, dass junge Menschen Smartphones undTablets schätzen: 71 Prozent können sich vorstellen, kleinere Beträgemit dem Smartphone zu begleichen, wie beispielsweise beim Einkaufenim Supermarkt oder an der Tankstelle. Mit 74 Prozent sind jungeMänner deutlich aufgeschlossener für das mobile Bezahlen als ihreAltersgenossinnen (67 Prozent).Finanzielle Sicherheit hat hohen Stellenwert - Jugendliche sparenfleißigFinanzielle Sicherheit hat bei der jungen Generation einen hohenStellenwert: 93 Prozent der 14- bis 25-Jährigen ist es wichtig,Rücklagen zu haben (2017: 87 Prozent). Dies spiegelt sich imSparverhalten wider: Vier von fünf Befragten (81 Prozent) legenregelmäßig Geld zurück. Von durchschnittlich 468 Euro, die ihnenmonatlich zur Verfügung stehen, legen sie 134 Euro zur Seite. Damitbleibt die Sparquote mit knapp 29 Prozent auf einem sehr hohen Niveauund liegt deutlich über der Sparquote aller privaten Haushalte inDeutschland (2017: rund 10 Prozent). Junge Männer sparen im Monatdurchschnittlich 151 Euro, junge Frauen 116 Euro. Allerdings habenMänner zwischen 14 und 25 Jahren mit 526 Euro auch 116 Euro monatlichmehr im Portemonnaie als gleichaltrige Frauen, die im Schnitt über410 Euro verfügen. Die Einnahmen stammen aus Taschengeld, Nebenjobs,Ausbildung und Berufstätigkeit.Spareinlage und Tagesgeld am beliebtestenBei den Sparformen fahren die meisten Jugendlichen und jungenErwachsenen mehrgleisig. Trotz Niedrigzins setzt der Großteil (67Prozent) der Befragten auf die "klassische" Spareinlage, alsoSparplan und Sparbuch. Es folgen das Tagesgeldkonto (29 Prozent) undder Bausparvertrag (15 Prozent). Die Anlage in Aktien und Fonds wirdvon 12 Prozent genutzt, Lebensversicherungen von 7 Prozent und dieRiester-Rente von 4 Prozent. Obwohl sich die Männer mit 16 Prozentnach wie vor öfter als Frauen für Aktien und Fonds entscheiden, habendie jungen Frauen deutlich aufgeholt: Ihr Interesse an dieserAnlageform hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 9 Prozent nahezuverdoppelt (2017: 5 Prozent).Bei den Sparzielen der jungen Menschen stehen mit 57 Prozentweiterhin konkrete Konsumwünsche wie etwa Führerschein, Auto, Reiseoder Elektronikprodukte an erster Stelle. 24 Prozent legen Geld fürdie Ausbildung, Studium oder Praktika zurück, 15 Prozent für dieAltersvorsorge.Ihre nähere Zukunft sehen rund zwei Drittel der 14- bis25-Jährigen positiv: 63 Prozent gehen davon aus, dass sich ihrefinanzielle Lage in den nächsten sechs Monaten verbessert. Männersind dabei deutlich optimistischer (68 Prozent) als Frauen (59Prozent).Über die Deutsche BankDie Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an -vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatungund Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen desKapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden,mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand undinstitutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führendeBank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerikaund der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:Deutsche Bank AGKontakt für MedienChristiane LorchTel.: 069 910 37881E-Mail: christiane.lorch@db.comOriginal-Content von: Deutsche Bank AG, übermittelt durch news aktuell