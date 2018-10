Berlin (ots) - Laut repräsentativer Umfrage der Vodafone Stiftungsind Jugendliche regelmäßig mit Desinformation und Hassrede im Netzkonfrontiert, werden aber in der Schule nicht ausreichend daraufvorbereitetMehrheit junger Menschen sieht den gesellschaftlichen Zusammenhaltin Deutschland durch "Fake News" in GefahrErste "Digitale Jugendpressekonferenz" mit Staatsministerin Bär,Bundes- und Europapolitkern schafft digitales Austauschforum zwischenJugendlichen und Digitalpolitikern"Fake News" und "Hate Speech" gehören zum Alltag von jungenMenschen, die in den sozialen Medien aktiv sind. Die Hälfte der 14-bis 24-Jährigen in Deutschland berichtet, mindestens einmal die Wochein den sozialen Medien auf Falschnachrichten zu stoßen; fast einFünftel sogar täglich. In der Schule wird der Umgang mitFalschnachrichten und Hasskommentaren jedoch kaum thematisiert, dabeiwünschen sich drei Viertel der Schülerinnen und Schüler mehrAufklärung hierzu im Unterricht. Derzeit recherchieren die Meistenihre Fragen zu Social Media allein im Netz. Zwei Drittel der jungenMenschen in Deutschland glaubt zudem, dass die Verbreitung vonFalschnachrichten den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschlandgefährde. Jeder Dritte ist sich aber unsicher, ob erFalschnachrichten sicher identifizieren kann und wie er aufAnfeindungen im Netz reagieren soll. Dies ist das Ergebnis einerrepräsentativen Studie unter 14- bis 24-Jährigen in Deutschland imAuftrag der Vodafone Stiftung Deutschland, die heute im Rahmen derersten "Digitalen Jugendpressekonferenz" veröffentlicht wird. Bei derFragestunde stellen sich die Staatsministerin für Digitalisierung,Dorothee Bär, der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs, die grüneEuropaabgeordnete Terry Reintke und die Bundesvorsitzende der JungenLiberalen, Ria Schröder, den Fragen von Jugendlichen zum Themadigitale Kommunikation.Anlässlich der Digitalen Jugendpressekonferenz, sagt dieStaatsministerin Dorothee Bär: "Ohne Fakten, ohne gemeinsame Realitätkann es keinen gemeinsamen Diskurs geben. "True News" von "Fake News"zu unterscheiden erfordert Medienkompetenz. Wir müssen die jungenMenschen gegen Desinformation wappnen und ihnen klarmachen: EinHasskommentar sagt mehr über seinen Autor aus als über die Person,die damit kommentiert wird."Jugendliche sehen Kampf gegen Desinformation alsgesamtgesellschaftliche AufgabeJunge Menschen in Deutschland sehen mehrheitlich (58 Prozent) dieBetreiber von Social Media-Plattformen in der Pflicht, aktiv gegen"Fake News" vorzugehen. Fast die Hälfte (46 Prozent) findet, dieMedien müssen hier aktiv werden; ein Drittel (33 Prozent) möchte,dass die Bundesregierung handelt. 45 Prozent sind aber auch derMeinung, dass sie selbst, also die Bürgerinnen und Bürgerverpflichtet sind, Falschnachrichten zu bekämpfen. Viele jungeMenschen setzen sich auch schon aktiv gegen Verleumdung und Hass imNetz ein: Knapp die Hälfte (47 Prozent) geht aktiv gegenFalschnachrichten oder Hasskommentare vor, die über Freunde in densozialen Medien verbreitet werden. Immerhin ein Viertel (26 Prozent)hat schon einmal Falschnachrichten bei den Betreibern sozialer Mediengemeldet. Auch hier werden junge Menschen jedoch oft alleinegelassen: Denn mehr als die Hälfte dieser Beschwerden (56 Prozent)blieb erfolglos oder wurde erst sehr spät bearbeitet."Kinder und Jugendliche dürfen im Umgang mit Falschinformationenund Hassrede im Netz nicht alleine gelassen werden." betont IngerPaus, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone Stiftung."Schulische wie zivilgesellschaftliche Initiativen müssen gemeinsamdie Medieninformationskompetenz von Jugendlichen stärken, damit dieseals mündige Bürger an einer digitalen Öffentlichkeit teilhabenkönnen. Mit diesem Ziel haben wir in diesem Jahr die InitiativeKlickwinkel unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidentengestartet."Junge Menschen sehen soziale Medien als Chance für Dialog mit derPolitikJugendliche und vor allem junge Erwachsene sehen soziale Medienauch als Chance, sich politisch zu informieren und mit politischenEntscheidungsträgern direkt in Kontakt zu treten. Fast 40 Prozent derBefragten fühlt sich durch Politikerinnen und Politiker, die in densozialen Medien aktiv sind, motiviert, sich weiter über politischeThemen zu informieren. Jeder Dritte (35 Prozent) kann sichvorstellen, politische Entscheidungsträger bei Fragen über sozialeMedien direkt anzusprechen.Um den Austausch zwischen Jugendlichen und Politik zuunterstützen, veranstaltet die Vodafone Stiftung Deutschland heutedie erste "Digitale Jugendpressekonferenz" in Berlin. Über einenLivestream und Livechat können Jugendliche bundesweit Fragen rund umdas Thema digitale Kommunikation an die Staatsministerin fürDigitalisierung, Dorothee Bär, und die drei digital-affinenJungpolitikerinnen und -politiker Falko Mohrs (MdB, SPD), TerryReintke (MdEP, Grüne) und Ria Schröder (JuLib) stellen. DiePolitikerinnen und Politiker riefen anlässlich derJugendpressekonferenz dazu auf, die Stimmen junger Menschen ernst zunehmen und die Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen zu stärken.Falko Mohrs, SPD-Bundestagsabgeordneter: "Der richtige Umgang mitsozialen Medien gehört auf jeden Stundenplan. Laut Studie sehen zweiDrittel der Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt inDeutschland durch "Fake News" gefährdet. Dem können wir sehr gutdurch Präventionsmaßnahmen in der Schule entgegenwirken."Terry Reintke, Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament:"Soziale Medien sind für mich als Politikerin eine wichtigeMöglichkeit, Menschen direkt in ihrer Wirklichkeit und ihrem Alltaganzusprechen, über meine Arbeit zu informieren und für meinepolitischen Positionen zu werben. Aus der Studie nehme ich mit, dassdie jungen Menschen in Deutschland die sozialen Medien sehr kompetentund verantwortlich benutzen. Das sollte aber nicht darüberhinwegtäuschen, dass Medienkompetenz und der Umgang mit sozialenMedien in Schulen häufig immer noch stiefmütterlich behandelt werden.Das muss sich ändern."Ria Schröder, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen: "JungeMenschen können mehr als ältere Generationen ihnen zutrauen. Daszeigt auch das Ergebnis der Studie, nach der Jugendliche souverän mitsozialen Medien umgehen, ihre Mediennutzung gleichzeitig aberkritisch reflektieren. Ich finde, auch die Politik muss jungenMenschen mehr zutrauen. Sie wissen ganz genau, wo die Regierung etwabei Digitalisierung und in der Bildungspolitik verschlafen hat. Eswürde Deutschland guttun, wenn verstärkt junge Menschen das ewige"Das haben wir schon immer so gemacht" infrage stellen. Die "DigitaleJugendpressekonferenz" verschafft jungen Menschen Gehör und leistetdadurch einen wertvollen Beitrag."Die Studie "Engagiert, aber allein" beruht auf einerOnline-Umfrage im YouGov Deutschland Panel, an der im August 2018 664Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung im Alter von 14 bis 24Jahren. Die Studie und alle Grafiken stehen im Internet zumkostenlosen Download bereit: socialmedia.vodafone-stiftung.deDie "Digitale Jugendpressekonferenz" findet am 10. Oktober 2018von 11-12 Uhr in den Räumen der Bundespressekonferenz in Berlinstatt. Unter www.klickwinkel.de/djpk wird die Veranstaltung liveübertragen. Ein Livechat ermöglicht Jugendlichen bundesweit, Fragenzu stellen.Über die Vodafone Stiftung DeutschlandDie Vodafone Stiftung ist eine gemeinnützige Unternehmensstiftung,die Teil des internationalen Vodafone Stiftungsnetzwerkes ist.Schwerpunkt der Arbeit ist die Förderung von Bildung, um diegesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabechancen im digitalenZeitalter zu verbessern. Hierfür werden wissenschaftliche Studiensowie eigene Modellprojekte initiiert und ausgewählte Organisationenin ihrer praktischen Arbeit unterstützt. www.vodafone-stiftung.deÜber die Initiative KlickwinkelKlickwinkel möchte junge Menschen zu souveränen Gestalterndigitaler Medien machen. Für eine starke und lebendige Demokratie ineiner digitalisierten Gesellschaft. Die Initiative wurde von derVodafone Stiftung ins Leben gerufen und steht unter derSchirmherrschaft des Bundespräsidenten. Kooperationspartner sind dieHAW-Hamburg, Teach First Deutschland und Zeit für die Schule.www.klickwinkel.dePressekontakt:Laura SchubertKommunikationsmanagerin Vodafone StiftungMobil: 0172 1015700laura.schubert@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell