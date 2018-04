Jugendliche teilen nicht nur Küsse, sondern manchmal auch Meningokokken (FOTO)

Berlin (ots) -Zwischen 300 und 400 Menschen in Deutschland infizieren sichjährlich mit Meningokokken-Bakterien.(1) Meningokokken sind einer derhäufigsten bakteriellen Erreger der Hirnhautentzündung (Meningitis)und können innerhalb von 24 Stunden zu lebensbedrohlichenKrankheitsbildern führen. Deshalb lud Pfizer vergangene WocheJugendliche und junge Erwachsene zum "Share a Kiss"-Event in Berlinein, um sie für die Übertragungswege von Meningokokken zusensibilisieren. Aufgrund ihres Sozialverhaltens sind junge Menschenstärker gefährdet, sich mit Meningokokken anzustecken. Denn nicht nurbeim Küssen, sondern auch auf Reisen, Festivals oder Parties könnenungewollt Meningokokken übertragen werden. Der Ansteckungsgefahr sindsich jedoch die Wenigsten bewusst.Bei einer Meningokokken-Infektion handelt es sich nicht um eineharmlose Kinderkrankheit. Das zeigen nicht zuletzt die mehrfachenKrankheitsfälle von Schulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen imvergangenen Winter mit teils tragischem Ausgang.(2) Im Vergleich zumVorjahr hat die Zahl der Krankheitsfälle in den Wintermonatenzugenommen.(3) Die Erreger verbreiten sich über Tröpfcheninfektion:Beim Niesen, Husten und auch beim Küssen sowie Teilen von Getränkenoder Zigaretten kann Bakterien-haltiger Speichel übertragenwerden.(4) Gerade aufgrund des rasanten Krankheitsverlaufs ist eineVorsorge gegen Meningokokken wichtig. So verläuft die Infektion trotzAntibiotikatherapie bei 10-15 % der Patienten tödlich.(5)Jugendliche teilen viel und gerne - manchmal auch MeningokokkenOb während einer Reise, in der Schule oder auf einer Party - unterJugendlichen und jungen Erwachsenen wird gerne und viel geteilt. Dieszeigt auch die aktuelle "Mund zu Mund"-Studie, die Pfizer gemeinsammit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Februar 2018durchgeführt hat. So haben 84 % der 14-25-jährigen schon einmal einenDrink mit Freunden oder Freundinnen geteilt. Auch beim Küssen werdenin jungen Jahren erste Erfahrungen gesammelt - 14-19-jährige hattendurchschnittlich schon 13 Kusspartner. Die jugendlichen Jahre sindoft geprägt von engem Kontakt mit Mitmenschen, zum Beispiel aufFestivals oder in Studentenwohnheimen. Dabei werden neben Küssen undGetränken häufig auch Kosmetika oder Zigaretten geteilt. Vielen istdabei nicht bewusst, dass dabei auch ungewollt Krankheitserreger wieMeningokokken übertragen werden können. Umso wichtiger ist es,gemeinsam mit dem Arzt mögliche Vorsorgemaßnahmen zu besprechen. Dazuzählt neben einer medizinischen Prävention durch Impfungen auchregelmäßiges Händewaschen und eine gesunde Ernährung. Eine erhöhteAnsteckungsgefahr besteht zudem bei größeren Menschenansammlungen,zum Beispiel auf Parties oder Festivals, sowie beim Teilen vonLebensmitteln.So küsst DeutschlandÜber alle Altersgruppen hinweg wird in Deutschland sehr gernegeküsst, vor allem von Männern. Während diese im Durchschnitt 50Kusspartner angeben, kommen Frauen in Deutschland laut eigener Angabeauf durchschnittlich 25 Personen. Im Blick auf Deutschland zeigt die"Mund zu Mund"-Studie, dass Bewohner Schleswig-Holsteins mit rund 65Kusspartnern die Vorreiter sind. Nordrhein-Westfalen steht dem mitdurchschnittlich 55 Kusspartnern kaum nach. Es folgen Sachsen undBerlin, die mit jeweils 45 Partnern Mund zu Mund aktiv sind.Die Mehrheit der Befragten der "Mund zu Mund"-Studie wissen, dassüber das Küssen Krankheiten übertragen werden können. Vor allemHerpes (85 %) und Grippe (78 %) kommen den Deutschen hierbei in denSinn. Allerdings weiß nur jeder Zehnte (8,1 %), dass beim Küssen auchMeningokokken ausgetauscht werden können. Damit Küssen auch weiterhinSpaß macht und eine der schönsten Arten des Teilens bleibt, ist essinnvoll, sich beim Arzt des Vertrauens aktiv über Vorsorgemaßnahmenzu informieren."Share a Kiss" mit Betty Taube und Lukas RiegerUm Jugendliche und junge Erwachsene auf die Übertragungswege vonMeningokokken, das Krankheitsbild der Hirnhautentzündung undVorsorgemaßnahmen aufmerksam zu machen, lud Pfizer am Donnerstag, 19.April 2018 gemeinsam mit Betty Taube und Lukas Rieger zum "Share aKiss"-Event in der Mall of Berlin ein. Hunderte Jugendliche und jungeErwachsene nahmen an der Veranstaltung teil, die das Thema derMeningokokken in unterschiedlichen Facetten beleuchtete. Das Eventstellt dabei nur ein Element der umfassenden "Wir teilenAlles"-Kampagne dar, mit der Pfizer für mehr Aufklärung in diesergefährdeten Altersgruppe sorgen möchte.Lukas Rieger, Singer-Songwriter aus Deutschland und Unterstützerdes Share a Kiss"-Events: Mit meiner Musik möchte ich meine Fanserreichen, sie emotional berühren. Es ist das Größte für mich,während meiner Konzerte Erlebnisse und Erfahrungen mit ihnen zuteilen. Teilen soll auch weiterhin Spaß machen. Deshalb ist es mirwichtig, auch ernste Themen anzusprechen und dabei zu unterstützen,Wissen rund um die Meningokokken zu teilen.Betty Taube, Influencer und Model aus Deutschland undUnterstützerin des Share a Kiss-Events: Ich reise viel, bin für meineJobs und auch privat ständig unterwegs und treffe dabei jede Mengeunterschiedlicher Leute. Ich liebe es, meine Fans und Follower anThemen wie Reisen, Fashion oder auch Festivals teilhaben zu lassen.Krankheitserreger möchte aber niemand teilen. Deswegen ist es mirwichtig, bei einem Aufklärungsevent rund um die Meningokokken dabeizu sein und die Menschen zu informieren.Quellen:(1)Robert Koch-Institut: Infektionsepidemiologisches Jahrbuch für2016, Berlin, 2017.(2) Auszug aus Berichterstattungen: https://www.wp.de/staedte/ennepetal-gevelsberg-schwelm/meningokokken-verdacht-in-schwelm-hat-sich-bestaetigt-id213795409.html | http://ndp.fnp.de/lokales/wetterau/Rosbach-Schuelerin-stirbt-an-Meningitis;art677,2933981 | https://www.sz-online.de/nachrichten/meningokokken-erreger-noch-nicht-genau-identifiziert-3900459.html(3) Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0,https://survstat.rki.de, Abfragedatum: 17.04.2018.(4) Poland, GA. Clinical infectious diseases: an officialpublication of the Infectious Diseases Society of America 2010: 50Suppl 2, S45-53.(5) Centers for Disease Control and Prevention. MeningococcalVaccines for Preteens, Teens.http://www.cdc.gov/features/meningococcal/. Letzte Aktualisierung:24. April 2017. 