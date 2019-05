Jugendliche aus ganz Deutschland debattierten zu Umdenken, Wiederverwenden, Recyceln (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Frankfurter Entscheid beim Europäischen Jugend-DebattierwettbewerbEine spannende Debatte lieferten sich am 4. Mai 2019 52Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland, die im FrankfurterLiteraturhaus zum Thema "Umdenken, Wiederverwenden, Recyceln: Wielässt sich eine nachhaltige Zukunft mit Kunststoff und Petrochemiegestalten?" diskutierten. Anlass dafür war der deutsche Entscheid desEuropäischen Jugend-Debattierwettbewerbs (European Youth DebatingCompetition, kurz: EYDC), der zum mittlerweile vierten Mal in Folgevom Petrochemieverband EPCA und dem Verband der KunststofferzeugerPlasticsEurope organisiert wird. Im Fokus standenNachhaltigkeitsversprechen der Industrie wie die vergangenes Jahrbeschlossene Selbstverpflichtung der Kunststofferzeuger für mehrKreislaufwirtschaft, das Potenzial zur Ressourcenschonung beipetrochemischen Erzeugnissen wie etwa Kunststoffverpackungen sowieunsere Konsum- und Wegwerfgesellschaft als Ursache desLittering-Problems. Wichtig zum Erreichen des Debattenziels war es,einen Bezug zur Petrochemie und zum Werkstoff Kunststoffherzustellen. Am besten gelang dies in Frankfurt letztlich LilliArmbrust (Glückstadt), Johann Davies (Kassel) und Carla Marie Süling(Hamburg).Um zu gewinnen, mussten die Schüler möglichst frei vortragen undfundierte sowie überzeugende Argumente liefern. In die Beurteilungfloss zudem ein, wie gut die TeilnehmerInnen auf die Positionenanderer Debattanten reagierten. Eine siebenköpfige Jury ausVertretern von Industrie (Dow Deutschland, Vynova Group), Medien(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kunststoff Information), Politik(Hessische Landtagsabgeordnete Miriam Dahlke, Bündnis 90/Die Grünen),EPCA und PlasticsEurope hatte schließlich die schwierige Aufgabe, dieArgumente und das Auftreten der TeilnehmerInnen zu bewerten und dieEntscheidung über die Tagessieger zu fällen. Die drei Besten fahrennun zum Finale des EYDC am 7. Oktober in Berlin beim 53. EPCAJahreskongress, wo sich die GewinnerInnen aller sieben nationalenEndausscheide der diesjährigen Debattenreihe miteinander messen. Bises soweit ist, folgen auf Frankfurt demnächst noch fünf weitereWettbewerbe in Belgien, für ein gemeinsames Benelux-Finale, inFrankreich, Großbritannien, Italien und Polen - der spanischeEnd¬ausscheid fand zum Auftakt bereits im März statt.Stefan Sommer, Steering Board member PlasticsEurope, Vice ChairmanPlasticsEurope Deutschland und President Vynova Group, Teil der Juryund einleitender Pro-Sprecher beim deutschen EYDC, lobte denWettbewerb als gute Gelegenheit, um einerseits Debattieren und fairesStreiten zu lernen, und andererseits, um von Seiten der Industriemehr zu den Schwerpunkten und Stimmungen bei Jugendlichen rund umNachhaltigkeits- und Branchenthemen zu erfahren. "Debattenqualitätbedeutet, Positionen gut zu erklären; gerade bei komplexenFragestellungen und vielschichtigen Problemen kann dies äußerstherausfordernd sein", sagte Sommer zu Beginn der Veranstaltung."Toll, dass sich die Schülerinnen und Schüler darin üben. DieErfahrungen, die sie in diesem Wettbewerb sammeln, werden sie, aberauch unsere Industrie weiter bringen."Nathalie Debuyst, Communication & Education Manager bei EPCA, zogebenfalls ein positives Fazit: "Wir freuen uns, dass EPCA zum viertenMal zusammen mit PlasticsEurope den EYDC organisiert, der denJugendlichen eine einzigartige Gelegenheit zum Austausch und zumDiskutieren bietet, und unsere Branche mit der jungen Generationverbindet und dabei hilft, ihre Ansichten kennenzulernen."Ziel von EPCA und PlasticsEurope ist es, mit dem WettbewerbThemenfelder wie Naturwissenschaften und Technik greifbarer undzugänglicher zu machen und eine direkte Verbindung zwischen densogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftund Technik) und der Alltagswelt der jugendlichen Teilnehmerinnen undTeilnehmer zu schaffen. Wichtiger Nebeneffekt ist zudem das Stärkenund Erweitern von Sozialkompetenzen ("soft skills") bei denSchülerinnen und Schülern, also trotz widerstreitender Positionen undIdeen rücksichtsvoll und klar miteinander umzugehen - und so dieJugendlichen als künftige Treiber innovativer und nachhaltigerLösungen in Richtung von mehr Kreislaufwirtschaft zu gewinnen.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e.V.Sven WeiheTel.: 069-25561307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell