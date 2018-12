Jugendfreiwilligenjahr: Paritätischer Wohlfahrtsverband begrüßt Pläne der Bundesfamilienministerin

Berlin (ots) - Die Vorschläge von Bundesfamilienministerin Giffeyzur Stärkung und Weiterentwicklung der Jugendfreiwilligendienste aufBasis der bewährten Formate begrüßt der ParitätischeWohlfahrtsverband. Es sei ein richtiges und wichtiges Zeichen, dasEngagement junger Menschen für diese Gesellschaft durch attraktiveRahmenbedingungen besser als bisher zu honorieren. Der Verband, unterdessen Dach derzeit rund 13.000 junge Menschen einenFreiwilligendienst absolvieren, hatte sich zuletzt im Rahmen derDebatte um ein Pflichtjahr für eine bessere Ausgestaltung derexistierenden Freiwilligendienste ausgesprochen. Mit ihrem Konzeptfür ein Jugendfreiwilligenjahr habe die Ministerin nun zentraleForderungen des Paritätischen u.a. nach einer Verbesserung beimTaschengeld und mehr Flexibilität aufgegriffen."Es ist wertvoll, wenn junge Menschen gerade in der Phase nachSchulabschluss und vor Einstieg in Berufsausbildung oder StudiumErfahrungen in sozialen Einrichtungen sammeln. Jede und jeder, dieoder der einen solchen Dienst absolvieren will, sollte auch dieMöglichkeit dazu haben. Wenn die Pläne der Familienministerinumgesetzt werden, profitieren die jungen Menschen und unsereGesellschaft gleichermaßen. Das ist wirklich ein großer Schritt fürEngagement und Zivilgesellschaft", lobt Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverband.Bisher scheitere laut Paritätischem die Inanspruchnahme einesFreiwilligendienstes unter anderem an der mangelnden Bekanntheit derDienste, den Rahmenbedingungen aber auch an finanziellen Hürden."Solange das Taschengeld zusammen mit dem Kindergeld nichtexistenzsichernd ist und die Freiwilligen ohne kostenlosen Zugang zumÖPNV nicht selten sogar draufzahlen müssen, um überhaupt zurEinsatzstelle zu gelangen, ist ein solcher Dienst nicht für jedenrealisierbar. Hier setzt die Ministerin an den richtigenStellschrauben an", so Schneider. Besonders zu begrüßen seien unteranderem auch die Pläne, mehr Flexibilität zu ermöglichenbeispielsweise durch Möglichkeiten eines Teilzeiteinsatzes sowieinsbesondere Menschen mit Behinderungen besser zu unterstützen.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell