Jugenderwerbslosigkeit in Ost und West auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren

Wiesbaden (ots) - Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren waren2018 so selten erwerbslos wie noch nie im wiedervereinigtenDeutschland. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zumInternationalen Tag der Jugend am 12. August mit. DieErwerbslosenquote in dieser Altersgruppe betrug in Gesamtdeutschland6,2 %. In den neuen Bundesländern lag sie bei 8,6 %, im früherenBundesgebiet bei 5,8 %. Die Höchststände der Jugenderwerbs-losigkeitwaren im Jahr 2005 zu verzeichnen, nach einer mehrjährigenStagnationsphase der Wirtschaft. Damals lag die Erwerbslosigkeit inDeutschland unter den 15- bis 24-Jährigen bei 15,2 %.Seit dem Jahr 2005 haben sich die Jugenderwerbslosenquoten für dasfrühere Bundesgebiet und die neuen Länder (einschließlich Berlin)jeweils mehr als halbiert. Damit profitierten die jungen Menschen vonder insgesamt günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt in diesemZeitraum, wenngleich die Erwerbslosenquote bezogen auf alle 15- bis64-Jährigen noch stärker sank, nämlich um nahezu zwei Drittel von11,3 % auf 3,5 %.1,7 Millionen weniger Jugendliche als 1991Die Zahl der Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren nimmt inDeutschland insgesamt ab. Zählte die amtliche Statistik 1991 noch10,3 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe (13 % derBevölkerung), waren es 2018 nur 8,6 Millionen (10 %).Studierendenzahlen so hoch wie noch nieIm Wintersemester 2017/2018 gab es rund 2,5 Millionen deutscheStudierende an den Hochschulen - damit erreichte die Studierendenzahleinen neuen Rekord. Zehn Jahre zuvor, im Wintersemester 2007/2008waren es rund 1,7 Millionen. Die Zahl der Azubis im dualenAusbildungssystem stieg in den Jahren 2017 und 2018 nach langjährigenRückgängen wieder leicht an. Das war in einem hohen Maß auf diegestiegene Beteiligung von Ausländerinnen und Ausländernzurückzuführen. Weil aber auch die Quote der vorzeitigenVertragslösungen stieg sowie die Anzahl der neu abgeschlossenenVerträge zu Beginn der Ausbildung (3 Jahre zuvor) niedriger ausfiel,ging die Zahl der bestandenen Abschlussprüfungen und auch derFortbildungs- und Meisterprüfungen weiter zurück.Weitere Informationen zur Altersstruktur der Bevölkerung inDeutschland einschließlich der Ergebnisse der 14. koordiniertenBevölkerungsvorausberechnung bietet die animierteBevölkerungspyramide. Ergebnisse zur Jugenderwerbslosigkeit imeuropäischen Vergleich finden Sie auf der Themenseite "Was bewegtEuropa?".Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle, Telefon: +49 (0) 611 / 3444, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell