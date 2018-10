Jugendaustausch / Schülerinnen und Schüler gestalten Europa (FOTO)

Hamburg (ots) -Europa bleibt wichtiger denn je - auch für deutsche Jugendliche.In spannenden Austauschprogrammen können 14- bis 18-Jährige jetztEuropa hautnah erleben - egal ob für drei Monate, ein halbes oderganzes Schuljahr. Damit tragen sie nicht nur zu ihrer beruflichenZukunft bei, sondern gestalten aktiv das Europa, in dem sie lebenmöchten: Offen, tolerant und vielseitig. DieJugendaustauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.nimmt ab sofort Bewerbungen für europäische Austauschprogrammeentgegen.Die Europäische Union wurde unter anderem gegründet, um denFrieden zwischen den Ländern und das Wohlergehen ihrer Menschen zuerhalten und zu fördern. Für AFS ist diese Idee Programm und momentanwichtiger denn je. Um den Austausch zwischen europäischenJugendlichen zu fördern, bietet der gemeinnützige Verein deshalbSchüleraustausche an, in denen Jugendliche Europa hautnah erleben,Freundschaften über Ländergrenzen hinweg knüpfen und so nebenbeieinen Grundstein für ihre berufliche Zukunft legen. Denn durch ihreZeit im europäischen Ausland lernen junge Menschen nicht nur vielüber eine andere Kultur und Sprache. Sie entdecken auch an sichselbst neue Stärken und Talente und lernen, aktiv Verantwortung fürsich und in ihrem Umfeld zu übernehmen und sich auf vielfältige Weisein die Gesellschaft einzubringen.AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. bietet zweiAustauschprogramme speziell mit europäischen Ländern an: EinSchul(halb)jahr im Ausland sowie das dreimonatigeSchüleraustauschprogramm European Trimester Citizenship Programme(ECTP) mit einem Abschlusscamp und Besuch des Europäischen Parlamentsin Brüssel. Bei beiden Programmen leben die Jugendlichen vor Ort inGastfamilien und besuchen eine weiterführende Schule. Ebenfallsbesteht die Möglichkeit, in Deutschland Gastfamilie für eineneuropäischen Jugendlichen zu werden. Bewerbungen für alle Programmewerden ab sofort entgegen genommen.Jugendliche, die an einem AFS-Programm teilnehmen, profitieren voneiner intensiven Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung ihresAuslandsaufenthaltes. AFS vergibt in Kooperation mit namenhaftenStiftungen und Unternehmen an über 35% seiner Teilnehmerinnen undTeilnehmer Teilstipendien. Weitere Infos unter: www.afs.deÜber AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.AFS ist ein weltweites Netzwerk, das persönlicheWeiterentwicklung, Entdecken von beruflichen Perspektiven undgesellschaftliches Engagement im internationalen Umfeld ermöglicht -und das rund um den Globus. Die ehrenamtlich basierte Organisationist auf allen fünf Kontinenten und in 60 Ländern präsent und setztsich für Völkerverständigung, Weltfrieden und mehr sozialeGerechtigkeit ein. Rund 3.000 Ehrenamtliche engagieren sichdeutschlandweit für AFS.Pressekontakt:AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.Paula SchneiderTelefon: 040/399 222-58Fax: 040/399 222-99E-Mail: Paula.Schneider@afs.deInternet: www.afs.deOriginal-Content von: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., übermittelt durch news aktuell