Baden-Baden (ots) -Der Führerschein - der Traum jedes Jugendlichen? Von wegen. Nurnoch 35 Prozent der 18-Jährigen, die in Großstädten leben, haben eineFahrerlaubnis. Warum das so ist, erklärt der MobilitätsforscherRobert Schönduwe. Auch Promis kommen zu Wort im "DASDING Spezial:Führerschein". Freitag, 24. März 2017 von 6 bis 21 Uhr im Radio undim Web."In großen Städten überlegt man sich zweimal, ob man tatsächlichin den großen Verkehr einsteigen will", erläutert Schönduwe denTrend. Auf dem Land sieht dies hingegen anders aus, dort habendurchschnittlich etwa 70 Prozent der jungen Menschen einenFührerschein.Alle Farben, Felix Jaehn und KC Rebell zum FührerscheinAuch manch ein Promi hat nie die Fahrschulbank gedrückt. So etwaDJ Alle Farben: "Wenn Du in Kreuzberg aufgewachsen bist, gab eseigentlich keinen Moment, an dem du gedacht hast, jetzt einFührerschein. Sondern eher, hätte ich jetzt ein Auto dabei, hätte ichkeine Chance zu parken". DJ und Musikproduzent Felix Jaehn hingegenäußert sich als großer Fan des Führerscheins: "Es ist nämlich einunglaubliches Gefühl von Freiheit, wenn man endlich überall hinfahrenkann, wann man will." So sieht dies auch Rapper KC Rebell: "Für michwar Führerschein wie Abi bestehen, das ist für mich der erste Schrittzum 'Mann sein' gewesen".Ed Sheeran: "Durch die Fahrprüfung gefallen"Ed Sheeran hat zwar inzwischen den Führerschein, doch mit derpraktischen Fahrprüfung hat es nicht auf Anhieb geklappt: "Beimersten Mal bin ich durchgefallen, weil ich ans Handy gegangen bin,was man nicht machen darf - das wusste ich aber nicht."Fünf Führerscheinausbildungen zu gewinnenDASDING verlost fünf Führerscheinausbildungen im Wert von je 1.500Euro. Gewinnen kann, wer DASDING einschaltet und sich auf DASDING.dezum Thema informiert. Kooperationspartner der Programmaktion istAcademy Holding AG.Umfragen, Diskussionen, Hintergründe zum Führerschein mit 16 sowieInterviews mit Kollegah, KC Rebell & Co. im "DASDING Spezial:Führerschein" am Freitag, 24. März 2017 von 6 bis 21 Uhr bei DASDINGund auf www.DASDING.de.Mehr Informationen zu DASDING sowie ein Video mit denFührerscheingeschichten der Stars gibt es unter www.DASDING.de/presseund www.SWR.de/kommunikationPressekontakt:Ricarda Boecking, Tel 07221 929 24462, ricarda.boecking@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell