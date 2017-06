Jugend musiziert Berlin rockt den YOU Summer Break (FOTO)

Berlin (ots) -Wertung "Band (Rock und Pop)" erstmalig auf Europas größtemJugendevent"Jugend musiziert" - das hieß lange Zeit nur Klassik. Seit 2012gibt es speziell in Berlin und seit diesem Jahr auch in Brandenburgdie Kategorie "Band (Rock und Pop)". Auf Europas größtem Jugendeventtreten am Freitag, 7. Juli 2017, ab 11 Uhr erstmalig vier dererfolgreichsten Pop-Bands von "Jugend musiziert" auf. Die Besucherkönnen sich beim YOU Summer Break auf 90 Minuten unterhaltsameLive-Musik unterschiedlicher Stilrichtungen freuen. Auf dem BerlinerMessegelände präsentiert der YOU Summer Break die vier Gewinnerbands"Hirokesen", "Taxi nach Tegel", "Mango Delight" und "NOAH" auf derYOU Stage in Halle 23:Die "Hirokesen" sind eine dreiköpfige Alternative-Pop Band ausBerlin, die bereits seit der zweiten Schulklasse zusammen Musikmachen. In dieser Zeit haben sie erste eigene Songs auf Deutschgeschrieben und auch erste Konzerterfahrung sammeln können. Die Bandhat später viele bekannte Songs gecovert, bis sie 2015 wieder eigeneLieder auf Englisch schrieben. Mit den neuen Songs haben sie erstmalsden "Gewobag Kiez Song Contest 2015" gewonnen und sich 2017 bei"Jugend musiziert" einen ersten Preis im Berliner Landeswettbewerbgesichert.Mango Delight ist eine Girl-Band von vier Freundinnen im Alter von16 bis 19 Jahren, die seit September 2015 zusammen mit Gitarre,Schlagzeug, Bass, Klavier, Bratsche und Gesang eine musikalischeMischung aus Alternative, Indie und Pop auf die Bühne bringt. InSongs wie "Stumm" oder "Alone in the Mass" teilen sie mit ihren FansGedanken über nächtliches Tanzen auf dem Parkhaus oder dieUnzufriedenheit mit der breiten Masse und gewannen damit bereitserste Preise bei "Jugend musiziert"."Taxi nach Tegel" sind vier Jungs aus Wendenschloß in Köpenick,die wöchentlich und versteckt in einem alten Bürohaus, eigene Texterund um Themen wie Jugend, Kultur, Liebe & Gesellschaft aufführen.Die Band spielt Junk, Populärmusik mit Jazz- und Punkelementen, derdie? vor allem Spaß machen und zum Nachdenken anregen soll. Dievierköpfige Combo wird demnächst erste professionellenStudioaufnahmen machen. Diese haben sie als Preisträger desWettbewerbs "Jugend musiziert" gewonnen."NOAH" ist eine vierköpfige Band, die 2013 nach den Sommerferienvon ihrem Gitarrenlehrer und Bandcoach an der BrandenburgerMusikschule Barnim ins Leben gerufen wurde. Damals waren dieBandmitglieder gerade einmal in der 7. und 8. Jahrgangsstufe undzwischen 11 und 12 Jahren alt. Das Quartett spielt Pop- undRocksongs, die es auf seine eigene Art und Weise covert. Songs wie"Castle of Glass" von Linkin Park, "Closer" von Kings of Leon und"Mein Herz bleibt hier" von Madsen waren einige der ersten Stücke. Imletzten Jahr wagte die Band etwas ganz Neues. Gemeinsam produziertendie Mitglieder ihren ersten eigenen Song. Ark befasst sich mit denMissständen dieser Welt und thematisiert Umweltverschmutzung,Klimawandel und Krieg."Wir freuen uns, dass wir auf dem YOU Summer Break den Wettbewerbund herausragende Bands einem großen Publikum vorstellen können",sagt Dr. Catrin Gocksch, Leiterin der AG Pop im LandesausschussJugend musiziert Berlin und Initiatorin der Band-Wertungen. "Vieleverbinden mit 'Jugend musiziert' ja nach wie vor klassische Musik,dabei gehören Rock und Pop genauso dazu. Und wir arbeiten darauf hin,dass auch andere Bundesländer nachziehen und die Band-Wertungen inganz Deutschland angeboten werden."16 Bands mit insgesamt 80 Musikern stellten sich am 24. und 25.März beim Berliner Landeswettbewerb "Jugend musiziert" im KulturhausKarlshorst der Jury vor. Das Spektrum war weit gefasst, es reichtevon akustischem Pop auf klassischen Instrumenten wie Klarinette undCello über Singer/Songwriting bis hin zu rock- und punkorientiertenFormationen. Und die Juroren - erfahrene Musiker, Musikpädagogen undProduzenten - waren begeistert vom Niveau der Nachwuchsmusiker, vonihrer Kreativität und Spielfreude: Alle 16 Gruppen gingen mit einemersten oder zweiten Preis nach Hause.Fotos der Jugend musiziert Berlin Bands stehen Ihnen indruckfähiger Qualität hier (www.you.de/Presse/Pressefotos/) zumDownload zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Copyright beider jeweiligen Band liegt. Danke!Mehr Infos zur YOU unter www.you.de, auf Instagram(www.instagram.com/you.berlin/), Twitter (www.twitter.com/youberlin)und Facebook (www.facebook.com/you.messe/)Über die YOUDer YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal inBerlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent.Veranstalter ist die Messe Berlin. Die YOU gliedert sich in zweiHauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle."und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m²großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachenfindet auf dem YOU Summer Break auch die 14.Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXLTuberDay meets YOU (8. Juli) statt.Pressekontakt:YOU:Julia WegenerPR ManagerinTel.: (030) 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.you.de#you2017Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell