Jugend feiert 20-jähriges Jubiläum von Macaos Wiedereingliederung in China mit Lobeshymne auf die Verbindung zwischen Macao und Zhuhai

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Der 20. Dezember markiert das 20. Jubiläum derWiedereingliederung Macaos in die Volksrepublik China. Zu diesem Anlass fand anverschiedenen Orten, wie z. B. im Hengqin-Hafen in Zhuhai, eine Stadt in derbenachbarten Festlandprovinz Guangdong, das Flashmob-Event "Budding Zhuhai andMacao, Chasing Dreams in the Greater Bay Area" (etwa: "Das Aufblühen von Zhuhaiund Macao - Träumejagd im Buchtgebiet") statt. Laut der Informationsstelle derVolksregierung der Stadtverwaltung Zhuhai beteiligten sich 700 Jugendliche ausMacao und Zhuhai und feierten die Wiedereingliederung von Macao und dieintegrierte Entwicklung mit Gesang und Street Dance.Zhuhai, das an Macao grenzt, gilt als Pforte und Vorreiter für dieZusammenarbeit zwischen dem Festland und Macao. In den letzten Jahren wurdeMacao aktiv in Chinas Gesamtentwicklung einbezogen, einschließlich der Förderungeiner moderat diversifizierten Wirtschaftsentwicklung, im Zuge derer die HengqinNew Area von Zhuhai, die durch einen Fluss von Macao mit der kürzestenEntfernung von 187 Metern getrennt ist, zu einer wichtigen Plattform und zueinem bedeutenden Unterstützer wurde.Im Februar dieses Jahres veröffentlichte die chinesische Regierung denRahmenplan für die Entwicklung des Buchtgebiets Guangdong-Hongkong-Macao, durchden die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit verstärkt und diekoordinierte Entwicklung der regionalen Wirtschaft gefördert werden soll. LeiWun Kong, ein Anwalt aus Macao, wurde Zeuge dieser immer intensiverenKooperation zwischen diesen drei Orten. Im Juli 2016 gründete Leis Kanzleigemeinsam mit Rechtsanwaltskanzleien vom Festland und aus Hongkong in derHengqin New Area ein gemeinsames Rechtsunternehmen. Seitdem pendelt er zwischenZhuhai und Macao.Dass Lei in beiden Städten gleichzeitig arbeiten kann, ist der gut entwickeltenInfrastruktur sowie der praktischen und effizienten Zollabfertigung zuverdanken. "Ich brauche von meiner Kanzlei in Macao nur eine halbe Stunde bis zumeinem Büro in Hengqin." Darüber hinaus haben Guangdong, Hongkong und Macao ihreZusammenarbeit in den Bereichen Investition, Handel, Finanzdienstleistungen,Wissenschaft und Technologie, Bildung und Sozialleistungen kontinuierlichvertieft, was gemeinsamen Rechtsanwaltskanzleien eine effizientere rechtlicheZusammenarbeit ermöglicht.Heute haben sich viele Menschen in Macao bewusst für das Pendeln zwischen diesenbeiden Städten entschieden, sei es für die Arbeit oder für das Privatleben. Alswichtiger Träger dieser Kooperation mit Macao fungiert Innovalley HQ seit 2015als Inkubator für 375 große und kleine Projekte, von denen 199 aus Macao kommenund 23 Risikokapital von insgesamt 433 Millionen Yuan erhalten.2018 startete Neildo Choi, ein Jungunternehmer aus Macao, gemeinsam mit seinemTeam ein Unternehmen im Innovalley und führte Discover Macao ein, eineOnline-Reiseplattform, die mittlerweile 1.700 Tourismusprodukte anbietet, die 90% sämtlicher Tourismusprodukte von Macao ausmachen. 62 % ihrer registriertenBenutzer stammen aus dem Ballungsraum des Buchtgebiets Guangdong-Hongkong-Macao."Hengqin bietet eine diversifizierte HR-Struktur, Platz und industrielleUnterstützung für Unternehmen aus Macao", so Choi.Da sich immer mehr Einwohner von Macao für ein Leben oder eine Arbeitsstelle inHengqin entscheiden, hat Zhuhai einige erleichternde Richtlinien eingeführt.Beispielsweise haben Einwohner von Macao, die dauerhaft in Zhuhai leben, seitdem 1. Juli dieses Jahres Anrecht auf eine lokale grundlegendeKrankenversicherung, was für sie Bildung, Beschäftigung, Unternehmertum und dasallgemeine Leben vereinfacht. "Jetzt ist es für mich leichter, einen Arzt zubesuchen und zwischen den Krankenhäusern von zwei Städten zu wählen, wenn ichkrank bin", kommentierte Wu Liqing, ein Einwohner von Macao, der Anfang Julieine Krankenversicherungskarte für Zhuhai erhielt.Genau vor dem 20. Jubiläum von Macaos Wiedereingliederung in China feierte dieHengqin New Area ihr zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung wurden inHengqin in Partnerschaft mit Macao sechs Schlüsselindustrien entwickelt,darunter technologische Innovationen, Featured Finance, Medizin undGesundheitswesen, Kulturtourismus und Ausstellungen, Handel und Logistik sowieprofessionelle Dienstleistungen, um die industrielle Entwicklung von Macao zufördern.Die ständig an Tiefe gewinnende Zusammenarbeit zwischen Macao und Zhuhai wirdauch internationalen Unternehmen helfen, den riesigen chinesischen Markt zuerschließen, was sie laut Yang Chuan, Direktor des Verwaltungskomitees derHengqin New Area, eigentlich am meisten interessiert. Hengqin trumpft mit einereinzigartigen Lage im Buchtgebiet. Sie bietet eine Verbindung zu sowohl Hongkongals auch Macao, was den internationalen Austausch für ausländische Unternehmenleicht macht.Pressekontakt:Fr. 