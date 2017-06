Jugend Zukunft Vielfalt: vom Kongress zur Praxis

Berlin/Bonn/Osnabrück (ots) - Gemeinsame PressemitteilungJugendliche entwickeln Ideen für Naturschutz-ProjekteDer Kongress "Jugend Zukunft Vielfalt" trägt Früchte: 16 Projektezum Schutz der biologischen Vielfalt werden für den Zeitraum einesJahres durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.Veranstaltet wurde der dritte Jugendkongress vonBundesumweltministerium (BMUB), Bundesamt für Naturschutz (BfN) undder DBU. Zur dreitägigen Veranstaltung waren am Wochenende insgesamt180 junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren nach Osnabrück indie Räumlichkeiten der DBU gekommen.Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks: "Ein erfolgreicherNaturschutz lebt von gesellschaftlicher Zustimmung und Engagement -und dafür sind alle Altersgruppen wichtig. Die biologische Vielfaltzu erhalten ist eine Aufgabe, die vor allem auch für die Generationvon morgen eine zentrale Rolle spielt. Deshalb ist es für mich auchselbstverständlich, dass junge Menschen schon heute auf vielfältigeWeise ihre Zukunft mitgestalten können."BfN-Präsidentin Prof. Beate Jessel: "Der Jugendkongress ist eingelungenes Beispiel, wie der Leitspruch, 'vom Denken zum Handeln'Realität werden kann. Ich freue mich deshalb sehr, dass die jungenTeilnehmerinnen und Teilnehmer von Anfang an den Kongress mitorganisiert haben. Denn sie wissen selbst am besten, was sie bewegtund wie sie in Zukunft den Schutz der biologischen Vielfalt gestaltenmöchten. Für uns als BfN hat das Engagement der Jugendlichen für denNaturschutz einen sehr hohen Stellenwert. Der Kongress bietet ihnendie Möglichkeit, ihre Vorstellungen und Ideen zur biologischenVielfalt sowohl direkt in die politische Diskussion einfließen zulassen als auch in Projekten umzusetzen."DBU-Generalsekretär Dr. Heinrich Bottermann: "Dass sich jungeMenschen gemeinsam über die Vielfältigkeit des Lebens und derenErhaltung austauschen und Lust haben, ihre Ideen in die Tatumzusetzen, begeistert mich immer wieder aufs Neue. Es lässt michauch zuversichtlich auf die Zukunft unseres Planeten schauen. UnsereErde ist an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten, deshalbbrauchen wir jeden Mitstreiter, der sich für die Erhaltung derbiologischen Vielfalt stark macht und andere Menschen dazu motiviert,aktiv zu werden."Wie es gelingen kann, vom Wissen zum Handeln zu kommen, zeigen dievon den 180 Teilnehmenden für eine finanzielle Förderung ausgewählten16 Projekte. Die Ideen sind so vielfältig wie die Natur selbst: voneinem Comic zur Umweltbildung über die Entwicklung von alternativemVerpackungsmaterial aus Pilzen bis zum Schaffen eines Netzwerkes zurFörderung der Artenkenntnis.Eines ist allen Projekten aber gemeinsam - es geht nicht nur umdie Erhaltung der biologischen Vielfalt, sondern auch darum, andereMenschen für diese Ideen zu begeistern. "Hinter dem Jugendkongress'Jugend Zukunft Vielfalt' steht ein engagiertes Team jungerErwachsener", so Lukas Zimmermann, FöJ´ler und Mitglied desOrganisationsteams. "Genau wie der Kongress ist auch unser Teamvielfältig aufgestellt. Von Schülerinnen und Schülern, FÖJ´lern bishin zu Studierenden und Auszubildenden sind alle mit dabei." AcelyaAktas, Gymnasiastin aus Augsburg und ebenfalls im Organisationsteam,bringt das Motto ihres Teams auf den Punkt: "Wie die Welt von Morgenaussehen wird, hängt von uns ab!"Während des Kongresses hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, ihrWissen über die biologische Vielfalt auch themenspezifisch zuvertiefen, beispielsweise in Workshops zu Landwirtschaft, Wildnisoder Klimawandel, sich auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.Auf Exkursionen lernten sie zudem verschiedene Lebensräume sowie dielokale Tier- und Pflanzenwelt kennen und konnten ihr Wissen auchpraktisch anwenden.Hintergrund: Der JugendkongressDer Jugendkongress - organisiert von Bundesumweltministerium,Bundesamt für Naturschutz und Deutscher Bundesstiftung Umwelt -leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Nationalen Strategie zurbiologischen Vielfalt und stellt ein eigenständiges Forum zurBiodiversität speziell für junge Menschen dar. Er fand bereits zumdritten Mal statt. Die Besonderheit: Der Kongress wird maßgeblich vonden Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst geplant, organisiertund durchgeführt.Für den diesjährigen Jugendkongress hatte sich dasOrganisationsteam seit September 2016 getroffen und ein umfangreichesKongress- und Rahmenprogramm entworfen, das eine breit gefächerteZielgruppe ihrer Altersgenossen zur Teilnahme einlud. So solltennicht nur vom Thema bereits Begeisterte angesprochen werden, sondernauch junge Menschen, die sich zuvor noch nicht mit der biologischenVielfalt auseinandergesetzt hatten. Neben reinen Naturschutzthemenwurden beispielweise auch nachhaltige Mobilität oder der Konsum alsweiterführende Themen angeboten. Für dieses Programm konnteninsgesamt 34 Expertinnen und Experten gewonnen werden, die gemeinsammit dem Organisationsteam die 18 Workshops und neun Exkursionenplanten.Umweltgerechtes, zertifiziertes Catering und umweltgerechteMobilität kennzeichneten den nachhaltigen und barrierefreienJugendkongress. 