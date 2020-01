Jürgen von der Lippe sieht Rückkehr der Prüderie

Düsseldorf (ots) - Entertainer Jürgen von der Lippe (71) kritisiert, dass imGefolge von MeToo vieles übertrieben werde. "Wir erleben momentan eine Rückkehrder Prüderie", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Für seineArbeit aber sei die Entwicklung großartig. So habe sich in den USA, wo imFernsehen keine entblößten Brüste gezeigt werden dürften und Religiösität zurSchau gestellt werde, als Ventil eine besonders schweinische Comedy-Szeneentwickelt. Von der Lippe: "Darauf gehen wir gerade zu. Und da bin ich ja genauder Richtige." Der Entertainer kehrt am Sonntag als Moderator der WDR-Show"Nicht dein Ernst!" ins Fernsehen zurück.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4501942OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell