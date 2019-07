Köln (ots) -Jürgen Vogel bringt Anke Engelke ins Schwitzen: Am 1. August ist derSchauspieler erstmals in Anke Engelkes Impro-Sketchreihe in der"Sendung mit dem Elefanten" (WDR) zu sehen. Vogel will Anke alsPersonal Trainer Jeffrey fit machen für ein"Indoor-Hallen-Skispringen". Vor Jürgen Vogel waren schon BjarneMädel, Matthias Schweighöfer und regelmäßig auch Denis Moschitto zuGast in Anke Engelkes Rubrik in der Sendung für Vorschulkinder.Weitere Folgen mit Jürgen Vogel werden im Herbst ausgestrahlt: In derFolge "Opernhaus" ist er Anke Engelkes singender Gast (Mittwoch, 23.Oktober, 6.55 Uhr bei KiKA). Ein witziges Quiz mit Gesichtsausdrückenbieten die beiden in der Folge "Angeln" (Donnerstag, 24. Oktober,6.55 Uhr bei KiKA). Den Abschluss der Besuchsreihe Vogels bildet dieFolge "Außerirdische": "Anke Lepanke" probiert mit einem besonderenZaubertrick "Jürgen Gürgen" ganz klein zu zaubern (Donnerstag, 25.Oktober, 6.55 Uhr).Zu sehen ist die "Sendung mit dem Elefanten" mit Anke Engelke immermontags bis freitags, um 6.55 Uhr bei KiKA und samstags 7.50 Uhr imWDR Fernsehen, im Netz unter elefant.wdr.de, in der WDR-Mediathek undin der ElefantenApp.Seine eigene Sendung hat der beste Freund der Maus seit nunmehr zwölfJahren. Mit den Lach- und Sachgeschichten der "Sendung mit demElefanten" richtet sich der WDR speziell an die Drei- bisSechsjährigen. Moderiert von Tanja Mairhofer, André Gatzke und demgrünen Puppenhund Knolle finden die Eltern der jüngsten Mediennutzerhier einen geschützten Raum für ihre Kinder. VerantwortlicheWDR-Redakteurin ist Heike Sistig.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon: 0221/220-7121E-Mail: lena.schmitz@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell