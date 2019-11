Jürgen Trittin sieht denkbare Koalition mit der Union auch als Bollwerk gegen rechts

Bonn (ots) - Jürgen Trittin, früherer Fraktionschef der Grünen im Bundestag, hatbeim Bundesparteitag in Bielefeld eine denkbare künftige schwarz-grüne Koalitionauf Bundesebene als einen Ausdruck staatspolitischer Verantwortung gewertet.Angesichts "völkischer, nationalistischer und rassistischer Parteien", sei manin der Situation, "dass Mehrheiten oft nur möglich sind, wenn Demokraten derrechten und linken Mitte eine Koalition bilden. Und die Grünen waren immer einePartei der linken Mitte", so Trittin im Fernsehsender phoenix (Samstag, 16.November). Seine Partei werde sich auch künftig, wie schon bei den Verhandlungennach der vergangenen Bundestagswahl, der Verantwortung stellen.Für die Union wie für die Grünen gelte hinsichtlich einer Zusammenarbeit: "Dasist für beide nicht schön und nichts, was man sich wünscht. Wenn wir aber nichtwollen, dass der Fehler der dreißiger Jahre wiederholt wird, als man geglaubthat, Faschisten zu besänftigen, indem man mit ihnen in eine Regierung geht, dannmüssen Demokraten Mehrheiten miteinander finden, unabhängig vonGrundüberzeugungen", meinte Trittin.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell