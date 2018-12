Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -- FC Liverpool gegen FC Arsenal zum Auftakt an Silvester ab 18.30Uhr zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport 1 HD, das Spitzenspielbei Manchester City am 5. Januar ebenfalls ab 18.30 Uhr- Sky zeigt die Liverpool-Spiele und das Magazin immer imenglischen Originalton, in der Regel montags ab 18.30 Uhr- Die Premier League kehrt zu Sky zurück: Ab der kommenden Saison2019/20 bis einschließlich 2021/22 überträgt Sky die englischeSpitzenliga wieder live und exklusiv im deutschen FernsehenDer FC Liverpool befindet sich derzeit im Höhenflug: In derPremier League noch ungeschlagen, erst sieben Gegentore in 19Ligaspielen sowie sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Tottenham undsieben auf Manchester City lassen den Traditionsverein und seine Fansvon der ersten Englischen Meisterschaft seit 1990 und dem erstenTitel seit Gründung der Premier League träumen.Ab sofort können Sky Kunden Jürgen Klopp und seiner Mannschaft aufdem Weg dorthin auf Schritt und Tritt folgen. Sky Deutschland setztdie Kooperation mit dem FC Liverpool fort, in deren Rahmen Sky daswöchentliche internationale Clubmagazin von LFCTV ausstrahlen wird,das unter anderem Dokumentationen, Interviews, Trainingsberichte undBlicke hinter die Kulissen des Vereins bietet.Herzstück jeder Sendung ist die zeitversetzte Ausstrahlung deszurückliegenden Pflichtspiels des FC Liverpool in voller Länge.Bereits am Silvesterabend zeigt Sky einen echten Klassiker desenglischen Fußballs, wenn die "Reds" die "Gunners" empfangen. DasSpiel gegen den FC Arsenal ist am Montag ab 18.30 Uhr auf Sky SportHD 1 zu sehen. Nur wenige Tage später tritt der FC Liverpool beiManchester City zum absoluten Spitzenspiel an - die Ausstrahlungdieser Partie in voller Länge ist für Samstag, 5. Januar ebenfalls um18.30 Uhr geplant.Ausgestrahlt werden die Spiele sowie das Magazin künftig in derRegel montags um 18.30 Uhr, jeweils immer mit dem englischenOriginalkommentar bzw. -sprecher.Neben allen Fans des FC Liverpool können sich dort auch Anhängerdes FC Bayern ein Bild von der Qualität und der Form ihresAchtelfinal-Gegners in der UEFA Champions League machen. Die beidenDuelle in der Königsklasse am 19. Februar und 13. März wird Skysowohl als Einzelspiele als auch im Rahmen der Original Sky Konferenzlive und exklusiv im deutschen Fernsehen übertragen.Die Premier League ab der Saison 2019/2020 wieder live undexklusiv bei SkyDie Kooperation mit dem FC Liverpool liefert Sky Kunden einenkleinen Vorgeschmack auf die kommende Saison, wenn die Premier Leaguezu Sky Deutschland zurückkehrt. Die neue Vereinbarung gilt von2019/20 bis einschließlich 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeitwird Sky die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland undÖsterreich live und exklusiv über alle Verbreitungswege übertragen.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell