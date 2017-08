Jürgen Hardt (CDU): Trumps Afghanistan-Strategie richtig

Bonn (ots) - Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher derCDU/CSU-Fraktion, hält die von Donald Trump verkündeteAfghanistan-Strategie für die richtige Entscheidung. "Das, was derPräsident heute Nacht vor den Soldaten in Fort Myers vorgetragen hat,ist im Prinzip die Linie, die die europäischen Nato-Partner im Kampfgegen die Taliban mit der Vorgängerregierung Obama verabredet haben.Kein klares Abzugsdatum, sondern ein flexibles Reagieren auf dieDrucklage, weitere Unterstützung der afghanischen Regierung undBeeinflussung Pakistans, was ja ein Rückzugsgebiet für Terrorismus inder Region ist: Das ist eigentlich original die Linie Obamas und daskann ich nur begrüßen", sagte der Koordinator für TransatlantischeZusammenarbeit im phoenix-Interview.Dass Trump sich nicht auf konkrete Zeitziele festlegen wollte, seiin diesem Zusammenhang eine kluge Strategie. Ein Fehler des letztenPräsidenten sei gewesen, eine Idee zu formulieren, wann ertatsächlich komplett abziehen wollte. "Das war sozusagen ein Datumfür die Taliban, auf das sie sich eingestellt haben und wo sie gesagthaben, wir müssen nur warten, bis die Amerikaner weg sind. Es istglaube ich besser, dass die Mission "Resolute Support", also derEinsatz, den wir gemeinsam mit vielen anderen betreiben, dieses Datumoffen lässt", so Hardt weiter.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell