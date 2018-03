Jürgen Hardt (CDU): Russland trägt im Fall Skripal Mitverantwortung

Berlin (ots) - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion imBundestag, Jürgen Hardt (CDU), hat Russland aufgefordert, mehr zutun, um die Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten SergejSkripal in Großbritannien aufzuklären.Auch wenn er keine Beweise habe, dass Russland in den Anschlagverwickelt sei, habe Russland doch eine Verantwortung, sagte Hardt amDonnerstag im Inforadio vom rbb: "Unabhängig von der Frage, ob dierussische Regierung selbst den Auftrag zu diesem Mordversuch gegebenhat, hat Russland im Rahmen internationaler Verträge - nämlich desChemiewaffen-Übereinkommens - die Pflicht dafür zu sorgen, dass einsolcher Kampfstoff, sollte er in der Sowjetunion einst entwickeltworden sein, weder hergestellt noch gelagert, noch weiterverbreitetwird. Offensichtlich gab es von diesem Stoff eine entsprechendeMenge, die außer Landes gebracht wurde. Und dafür trägt Russlandnatürlich Verantwortung."Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/CKI35wPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell