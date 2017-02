Jürgen Fitschen im Beirat der Deutschen Oppenheim

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Deutschlands führendesFamily Office, die Deutsche Oppenheim Family Office AG, meldet einenprominenten Zugang: Mit dem früheren Co-Vorstandsvorsitzenden derDeutschen Bank, Jürgen Fitschen, ergänzt eine renommierteWirtschaftspersönlichkeit den Beirat des zur Deutschen Bank-Gruppegehörenden Multi Family Office, das sich auf die Beratung undBetreuung hochvermögender Mandanten spezialisiert hat. DieVermögensverwaltung der Deutschen Oppenheim gehört laut"Handelsblatt" zu den besten Adressen des Landes."Mit Herrn Fitschen haben wir künftig einen internationalerfahrenen Top-Manager an unserer Seite, dessen umfassende Expertiseein Gewinn für unser Unternehmen sein wird", sagt Dr. Thomas Rüschen,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Oppenheim. "Seine Vernetzung inder gesamten deutschen Wirtschaft kann uns außerdem weitere Türenöffnen, um unsere führende Stellung weiter auszubauen."Schon jetzt ist der Beirat des Family Office prominent besetzt:Vorsitzender ist Prof. Dr. h.c. Roland Berger, weitere Mitgliedersind Prof. Dr. Andreas Söffing (Kanzlei Flick Gocke Schaumburg),Klaus Kaldemorgen (Deutsche Asset Management) sowie der HamburgerImmobilienunternehmer Dieter Becken (Becken GmbH).Jürgen Fitschen freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich habe dasAngebot von Dr. Rüschen, in den Beirat einzutreten, sehr gerneangenommen. Die Deutsche Oppenheim ist ein außerordentlichrenommiertes Family Office mit einer anspruchsvollen Kundschaft. Ichhoffe, dass ich mich mit strategischem Rat und guten Kontaktennützlich einbringen und so zum Wachstum des Unternehmens beitragenkann."Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell