Jürgen Baumgärtner und Georg Winter: Starker Aufschlag für Wohnungsbau und Mobilität in Bayern

München (ots) - Zu den aktuellen Beratungen des Doppelhaushalts2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt Jürgen Baumgärtner, derwohnungsbaupolitische Sprecher der CSU-Fraktion im BayerischenLandtag:"Bezahlbares Wohnen und die Zukunft der Mobilität sind dieHerausforderungen unserer Zeit! Mit dem aktuellen Doppelhaushalttragen wir dem Rechnung: Zum Beispiel mit einer Wohnraumförderung,die fast 1,7 Milliarden Euro ausmacht, und mit einer Fördersumme fürdas Verkehrswesen in Höhe von 605,2 Millionen Euro. Insgesamt sindfür die beiden kommenden Jahre rund 8,1 Milliarden Euro für denBereich Wohnen, Bau und Verkehr vorgesehen. Die Ausgabenmöglichkeitendes Ministeriums steigen alleine 2019 um 5,7 Prozent im Vergleich zumVorjahr."Georg Winter, der Berichterstatter zu Einzelplan 09(Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr) aus demHaushaltsausschuss ergänzt:"Es ist ein positives Signal an unsere Kommunen: DerBewilligungsrahmen, den unsere Städte und Gemeinden in den kommendenbeiden Jahren für Vorhaben aus den verschiedenenStädtebauförderungsprogrammen in Anspruch nehmen können, klettert aufdas Rekordniveau von 908,8 Millionen Euro! Dass wir beim Umweltschutznicht nur reden, sondern handeln, belegen die Mittel für dieLuftreinhaltung, die im Doppelhaushalt auf rund 111,2 Millionen Euromassiv erhöht werden konnten. Auch unterstützen wir unsere Gemeindenkünftig bei der Renovierung ihrer in die Jahre gekommenenSchwimmbäder: Erstmals werden im Doppelhaushalt zur Sanierungkommunaler Schwimmbäder 40 Millionen Euro bereitstehen."