Jürgen Baumgärtner: Stabiles Internet für Pendler - WLAN in bayerischen Regionalbahnen verbessern, Netzausbau vorantreiben

München (ots) - Rund 1,3 Millionen Menschen in Bayern sind täglichmit der Regionalbahn unterwegs. Für das Internetsurfen während derFahrt ist eine störungsfreie Verbindung notwendig. "Wir wollenBahnfahren noch attraktiver machen. Stabiles Internet ist fürReisende und Pendler im Nahverkehr heute wichtiger denn je", sagtJürgen Baumgärtner, der verkehrspolitische Sprecher der CSU-Fraktionim Bayerischen Landtag. Mit einem Dringlichkeitsantrag setzt sich dieCSU beim Bund dafür ein, dass mit den erlösten Mitteln aus derVergabe der 5G-Frequenzen auch der dringend notwendige Netzausbauentlang der Regionalverkehrsstrecken in Bayern vorangetrieben wird.Die Deutsche Bahn strebt bis 2021 die flächendeckende Versorgungder Fernverkehrsstrecken mit WLAN in ICE- und InterCity-Zügen an. DieVersorgung der Regionalverkehrsstrecken obliegt aber denMobilfunkbetreibern durch eine flächendeckende Abdeckung. "Hiermüssen wir ebenfalls zügig vorankommen. Bei unserem Antrag haben wirbesonders jene Bahnfahrer vor Augen, die 220 Tage im Jahr auf dergleichen Strecke pendeln", verdeutlicht Baumgärtner. "Mit WLAN könnensie die Zeit in den Zügen besser nutzen - zum Beispiel mit einemBlick in ein Nachrichtenportal oder dem Versenden der ersten E-Mailsam Tag. Dadurch ist das Bahnfahren nicht nur schnell, stressfrei undklimaschonend, sondern auch produktiv und modern."Der Freistaat werde nach Fertigstellung der Infrastruktur für dietechnische Ausrüstung der Fahrzeuge für WLAN-Empfang sorgen, indem erein entsprechendes Ausschreibungskriterium bei der Vergabe vonBahnleistungen aufnimmt, erklärt Baumgärtner. Jedoch könne eineWLAN-Verbindung in Regionalzügen nur dann angeboten werden, wenn dieNetzabdeckung für die in den Zügen zu verbauenden Repeaterentsprechend zuverlässig und vor allem flächendeckend vorhanden ist.Neben den Erlösen aus den Mobilfunkfrequenzen sei daher auch zuprüfen, ob mit dem Bayerischen Mobilfunk-FörderprogrammVerbesserungen bei der Versorgung von Bahnstrecken im Fall von weißenFlecken erreicht werden können.