Jüdischer Zentralverband in Frankreich ruft zur Wahl von Macron auf

PARIS (dpa-AFX) - Der jüdische Zentralverband in Frankreich hat zur Wahl von Staatschef Emmanuel Macron bei der anstehenden Präsidentschaftswahl aufgerufen. Seine Herausforderin, die Rechtsnationalistin Marine Le Pen, bringe mit dem von ihr geplanten Verbot des rituellen Schlachtens die Religionsfreiheit in Gefahr, teilte das Zentralkonsistorium der Juden in Frankreich am Mittwoch in Paris mit. Die Pläne Le Pens, die die Muslime gleichermaßen beträfen, seien ein schwerer Angriff auf die Möglichkeit der freien Religionsausübung. Macron hingegen habe betont, dass er die Möglichkeit des rituellen Schlachtens schützen wolle.

Um die republikanischen Grundsätze und humanistischen Werte zu gewährleisten, riefen das Konsistorium und der Oberrabbiner von Frankreich, Haïm Korsia, zur Stimmabgabe für Macron auf. Der Präsident bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Die Stichwahl ist am 24. April./evs/DP/men