Jüdischer Weltkongress: Präsident Ronald Lauder dankt Bundeskanzlerin Angela Merkel für deutschen Beitrag in Höhe von 60 Millionen Euro zum Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau (FOTO)

Auschwitz (ots) - Anlässlich ihres ersten Besuches auf dem Gelände desKonzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau dankte der Präsidentdes Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, der deutschen BundeskanzlerinAngela Merkel dafür, dass Deutschland der Stiftung zur Erhaltung derGedenkstätte Auschwitz-Birkenau 60 Millionen Euro bereitstellt. Angela MerkelsBesuch ist der erste in ihrer 14-jährigen Amtszeit als Bundeskanzlerin, dererste Besuch eines deutschen Regierungschefs seit 19 und erst der vierteKanzler-Besuch in Auschwitz überhaupt. Der Besuch findet kurz vor dem 75.Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau und unter dem Vorzeichen eineszunehmenden Antisemitismus in Europa und weltweit statt.Bundeskanzlerin Merkel trat durch das berüchtigte Tor des Lagers mit derAufschrift "Arbeit Macht Frei" ein und entzündete eine Kerze zum Gedenken an diemehr als 1,1 Millionen Menschen, die in Auschwitz getötet wurden. Begleitetwurde sie vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki, dem Direktor desStaatlichen Museums Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywinski, sowie demPräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster.WJC-Präsident Lauder führte Bundeskanzlerin Merkel durch die konservatorischeWerkstatt des Museums, das an der Erhaltung jedes Gebäudes, jedes Dokumentes undaller Gegenstände bis hin zu jedem einzelnen Schuh arbeitet. Präsident Lauderengagiert sich seit Jahrzehnten für die Erhaltung des StandortsAuschwitz-Birkenau und sammelte international mehrere zehn Millionen Dollar, umdie Erhaltung einschließlich der Einrichtung der konservatorischen Werkstatt imJahr 2003 zu finanzieren. Bundeskanzlerin Merkel besuchte auch das Gebäude dersogenannten "Zentralsauna" ehemaligen Lager Birkenau, in dem die Häftlinge einer"Desinfektion" unterzogen wurden, bevor sie zur Sklavenarbeit gezwungen wurden."Der Antisemitismus bleibt eine niederträchtige, allgegenwärtige undwiederauflebende Kraft auf der Welt und macht die Holocaust-Erziehung so wichtigwie nie zuvor", sagte WJC-Präsident Lauder. "Bundeskanzlerin Merkel ist einegeschätzte und verlässliche Verbündete im Kampf gegen diesen ältesten Hass. DerErhalt und die Erhaltung der Überreste des Holocaust sind von entscheidenderBedeutung, um genaue Aufzeichnungen über die begangenen Gräueltaten zu führen,zumal die überlebenden Zeitzeugen, die aus erster Hand berichten können, immerweniger werden. Nur wenn wir die Vergangenheit kennen, können wir unsere Zukunftschützen, und wir sind Bundeskanzlerin Merkel zutiefst dankbar, dass sie sichfür die Erhaltung des Ortes einsetzt, an dem die Nazis fast eine Million Judenausschließlich deshalb brutal ermordeten, weil sie Juden waren."Bundeskanzlerin Merkel würdigte die Konservierungsarbeiten und dankte: "Mitgroße, Engagement wurde dafür gesorgt, dass dieser Ort weiter Zeugnis ablegt.""Diese Geschichte muss erzählt werden, immer und immer wieder", so Merkel.Im Oktober 2019 zeichnete der Jüdische Weltkongress Bundeskanzlerin Merkel mitdem WJC Theodor Herzl Preis für ihre Bemühungen um den Schutz und die Förderungdes jüdischen Lebens in Deutschland und ihre Unterstützung Israels aus.Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist einer der wichtigsten sichtbaren underlebbaren Orte des Holocaust und eine wichtige Erinnerung an das Böse, das ausFanatismus und Hass entstehen kann.Der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenaufindet zu einer Zeit statt, in der Antisemitismus und Nationalismus in ganzEuropa und in den USA zunehmen und das weltweite Verständnis für den Holocaustabnimmt. So steigt in Deutschland seit Jahren die Zahl der antisemitischenStraftaten an.Der Jüdische Weltkongress und Präsident Lauder werden am 27. Januar 2020, demInternationalen Holocaust-Gedenktag, zum 75. Jahrestag der Befreiung vonAuschwitz-Birkenau abermals in die Gedenkstätte kommen, um mit rund 200Überlebenden sowie Staatsoberhäuptern und Vertretern jüdischer Gemeinden ausaller Welt gemeinsam zu gedenken.Im Vorfeld des Internationalen Holocaust-Gedenktages wird das WJC seine viertejährliche weltweite #WeRemember-Kampagne starten, um über die Schrecken desHolocaust weiter aufzuklären.Über den Jüdischen WeltkongressDer World Jewish Congress (WJC) ist die internationale Organisation, diejüdische Gemeinschaften in 100 Ländern gegenüber Regierungen, Parlamenten undinternationalen Organisationen vertritt.Pressekontakt Deutschland:Andreas ScheuermannMobil: +49 177 505 73 00Email: office@leadership-communications.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137488/4461139OTS: World Jewish Congress (WJC)Original-Content von: World Jewish Congress (WJC), übermittelt durch news aktuell