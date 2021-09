Köln/Bonn (ots)Die globale Strategie- und Marketingberatung baut ihren Communications&Marketing-Bereich mit Fokus auf den europäischen Markt weiter aus und schafft die neue Stelle "Head of Marketing Europe".Judy Lewis (46) wird in der neu kreierten Stelle für die strategische Weiterentwicklung der Marketingaktivitäten von Simon-Kucher in Europa verantwortlich sein und direkt an den CMO Mark Cullen berichten.Lewis, die an den Standorten Köln und Bonn arbeiten und von dort das 18-köpfige Team leiten wird, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation, die sie im B2B- und B2C-Bereich gesammelt hat. Dabei hat sie für einige der weltweit führenden Unternehmen gearbeitet, darunter PwC, Cantor Fitzgerald, Mastercard sowie zuletzt AXA.Judy Lewis hat weitreichende Expertise in der Leitung von Marketingteams sowie der Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen und Infrastrukturen, die zum einen die Markenbekanntheit steigern und zum anderen konkrete Umsatzziele erreichen. Nach ihrem Studium in England und 15 Jahren in Australien und den USA ging es für die gebürtige Kölnerin zurück in die Heimat, wo sie zuletzt bei AXA zunächst das Strategische Marketing & Value Proposition Team Nordeuropa für AXA Partners leitete, bevor sie als CMO für den deutschen Markt verantwortlich war."Ich freue mich, Judy in unserem Team willkommen zu heißen", sagt Mark Cullen. "Die Kundennachfrage nach unserer Expertise und unseren Services steigt in ganz Europa. Judy bringt die passenden Voraussetzungen und Anforderungen mit, um unsere Go-to-Market- und Brand-Aktivitäten in diesen Ländern zu steuern und voranzutreiben. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir unsere Marktpräsenz verstärken, und Judy und ihr Team werden dabei eine wichtige Rolle spielen."Judy Lewis: "Ich freue mich sehr, meine Erfahrung bei Simon Kucher & Partners einzubringen und Teil dieser spannenden Reise zu sein. Gemeinsam mit meinem Team werden wir daran arbeiten, die Bekanntheit und Marktdurchdringung unseres internationalen und wachstumsstarken Unternehmens zu steigern und so am Erfolg von Simon-Kucher mitzuwirken."Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 41 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Angela Ott (PR & Communications)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell