Judo-Weltmeisterschaft 2018 Live auf SPORTDEUTSCHLAND.TV / DOSB New Media sichert sich Rechte an den Titelkämpfen in Baku

Unterföhring (ots) - Die DOSB New Media GmbH, Betreiberin desOnline-Senders Sportdeutschland.TV, hat sich die Rechte für dieÜbertragung der Judo-Weltmeisterschaft 2018 gesichert. Vom 20. - 27.September ist damit Sportdeutschland.TV die Heimat der besten Judokader Welt. Acht Tage Weltklasse Judo, sechs Stunden pro Tag - daserwartet die deutschen Judofans auf der StreamingplattformSportdeutschland.TV. Vom 20. - 27. September wird dieWeltmeisterschaft aus Baku vom Onlinesender aus Unterföhring inKooperation mit dem deutschen Judo-Bund übertragen.Nach der Sensation durch Judoka Alexander Wieczerzak, der sich2017 live auf Sportdeutschland.TV zum ersten deutschenJudoweltmeister seit 2003 kürte, soll auch die WM 2018 ein vollerErfolg werden. Der deutsche Judo-Bund hat neben Wieczerzak undKarl-Richard Frey, der 2015 Vize-Weltmeister wurde, noch weitereKämpfer, die sich Chancen bei der Medaillenvergabe ausrechnen.Einen besonderen Service bietet Sportdeutschland.TV für seineFans. Neben den Übertragungen der einzelnen Tatamis während derVorrundenkämpf wird es zusätzlich eine Konferenzübertragung geben.Diese wird von Moritz Belmann kommentiert, der bereits 2017 für dasStreamingportal am Mikrofon saß. Die Finalkämpfe werden ebenfalls vonBelmann begleitet."Nach dem großen Erfolg von 2017 wollten wir auch in diesem Jahrzeigen, dass wir großes Vertrauen in den deutschen Judosport haben",so DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir freuen uns,dass wir die Titelkämpfe aus Baku auf Sportdeutschland.TV zeigenkönnen."Alle Übertragungen finden Sie auf:http://sportdeutschland.tv/judo-wm-2018Über Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vomDeutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender.Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt indie Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken,Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen undOn-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programmumfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverseBundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen undHintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und dieMenschen und Geschichten dahinter.Über die DOSB New Media GmbHDie DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinterSportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverbanddes Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hatdas Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für dendeutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt derUnternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungenauf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zurProSieben-Sat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbHvon den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer.Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.